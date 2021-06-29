【外展接種】ICC環球貿易廣場250名員工　於麗思卡爾頓酒店參與疫苗接種

▲ 聶德權到場向接種人士打氣。（聶德權fb）

政府正在推展疫苗接種計劃，公務員事務局局長聶德權在fb發文，指新鴻基地產的環球貿易廣場（ICC）與麗思卡爾頓酒店齊參與外展接種，有250人參與。

聶德權形容今次安排富有創意，由物管公司啟勝牽頭集合ICC租戶，麗思卡爾頓提供場地，約250名來自不同公司的職員接種。其中新地執行董事郭基煇也到場，一起向接種人士打氣。

聶德權引述年輕酒店員工稱，自己頗怕打針，之前未有預約。後來在休息區跟他說，接種後感覺良好。聶德權認為，酒店員工接觸不同客人，接種是最佳保護，也感謝酒店推動員工接種。

新鴻基地產早前已參加外展接種，又推出「齊齊打疫苗 日日有獎抽」，今次繼續鼓勵旗下物業租戶接種抗疫，聶德權稱感謝各界協力推動。

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責任編輯：吳卓峰