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【食物安全】田心村榮發燒味茶餐廳切雞飯含過量葡萄球菌　食安中心要求停售相關產品

社會 19:58 2021/06/29

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食安中心發言人說，在跟進一宗食物投訴時，從該食肆抽取樣本作檢測。（經濟日報資料圖片））

食環署食物安全中心今日（29）公布，沙田田心村榮發燒味茶餐廳的一個切雞飯樣本，被檢出含過量凝固酶陽性葡萄球菌，中心已要求暫停出售相關食品。

食安中心發言人說，在跟進一宗食物投訴時，從該食肆抽取樣本作檢測，結果顯示該樣本每克含21,000個凝固酶陽性葡萄球菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品樣本若每克含有超過10,000個凝固酶陽性葡萄球菌即屬不滿意，中心已知會食肆有關違規事項，並要求暫停出售相關食品。

發言人補充，已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，中心要求食肆檢視和改善生產流程，並進行徹底清潔和消毒。如有足夠證據，中心會提出檢控。

中心發言人表示，凝固酶陽性葡萄球菌可產生引致食物中毒的腸毒素，常見的症狀包括噁心、嘔吐及腹痛，常伴有腹瀉，中心會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。

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責任編輯：黃悅晴

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