【行政改革】學者促改革公務員制度　倡向社會公開招聘治港人才

▲ 民建聯今舉行「改革行政 提升管治」圓桌會議。（林曉君攝）

提倡「改革香港」的民建聯，視行政改革為重中之重，有學者提出，應先改革政務官主導的公務員制度，改為橫面招募，向社會公開招聘；智庫亦建議，應採取「旋轉門」機制，建立治港人才庫，即除了公務員系統，亦要吸納政黨、政府機構、智庫或學術機構中的人才。

民建聯今舉行「改革行政 提升管治」圓桌會議，香港政策研究所董事暨行政總裁馮可強指出，中國內地之所以在改革開放後取得大成就，關鍵在於不斷進行行政改革，包括精簡機構等，建議港府可從5個方面進行改革，包括建立改革導向的政府；建立行政主導的多黨協商合作制、建立能者居之的公務員系統、建立治港人才庫及建立政策共同體。

前食衞局政治助理陳凱欣指出，部分政策局對副局長、政治助理的工作要求不明確，需靠自己摸索，她以自己為例，指當時出任政助時，即使時任食衞局局長高永文已表明要她做「一支探熱針」，協助評估民情和坊間對問責官員的期望，但她仍用了大半年揣摩自己的角色；此外，沒有明確晉升階梯，及缺少培訓的問題，亦窒礙政助發展。她認為，如果沒有專責單位去整合政府的人才庫，人才就會四散。陳凱欣又建議，要優化司局架構和跨局合作，並解決局長和常任秘書長「雙頭馬車」的問題。

公務員事務局局長聶德權早前指，當局與國務院港澳辦、廣東省及深圳市溝通，希望儘快落實公務員到內地「掛職」的安排。民建聯副主席張國鈞認為，掛職安排有助本港公務員了解國家政策，在制定本港政策時，懂得從國家發展大局考慮，不過，馮可強指，如果掛職只是為學技巧沒意思，而是要學內地官員的熱誠。他形容掛職為短期培訓，建議最好有個項目跟進，而不是去做「跟班」。

城市大學公共及社會行政學系教授陳漢宣則指出，內地的公務員有分一般幹部和領導幹部，認為本港公務員到內地掛職，難進入領導幹部層次，如只是一般幹部，意義不大。

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記者：林曉君