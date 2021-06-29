【食物安全】佳之選冬蜜被驗出含抗生素　受影響批次須回收

▲ 佳之選冬蜜被驗出含抗生素。(iStock圖片)

食物環境衞生署食物安全中心今日（29日）公布佳之選一個瓶裝蜜糖樣本檢出抗生素甲硝唑，指示百佳超級市場（香港）有限公司對受影響批次進行回收。



有關產品資料如下：



產品名稱：冬蜜

品牌：佳之選

經銷商：百佳超級市場（香港）有限公司

淨重：每瓶一公斤

此日期前最佳：二○二三年一月十日



食安中心發言人說，透過恆常的食物監測計劃，從元朗間超級市場檢取上述蜜糖樣本進行檢測。結果顯示樣本每公斤含3.3微克的甲硝唑。中心已指示經銷商停售有關批次的產品，並回收受影響批次產品。中心正追蹤問題食物來源和分銷情況。

發言人指出，根據聯合國糧食及農業組織，和世界衞生組織食物添加劑聯合專家委員會，甲硝唑及其代謝物的殘餘可能對健康構成一定的影響，食物規管當局應設法避免食物含有甲硝唑殘餘。

市民可於辦公時間致電熱線2606 8658，查詢有關產品的回收事宜。

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責任編輯：黃悅晴