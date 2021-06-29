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【強制檢測】3間幼稚園爆上呼吸道感染　師生須接受強制檢測　

社會 21:36 2021/06/29

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循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園幼兒園師生須接受強檢。（學校網站圖片）

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處3個指明地方的人士，在7月1日接受病毒檢測，或於7月3日前交回檢測樣本收集瓶。
　　
政府表示，由於3間學校爆發上呼吸道感染及或流感樣疾病個案，為謹慎起見，將學校被納入強制檢測公告。衞生防護中心將會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

須接受強制檢測的指明地方如下：

  • 香港柴灣柴灣道 100 號循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園幼兒園
  • 香港新界元朗牡丹街23號鄰舍輔導會元朗幼兒園
  • 香港新界大埔安埔里2號新興花園地下明雅中英文幼稚園

任何在本月16日至今日期間，曾於指明地方超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，要於7月1日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於7月3日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在6月27日至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。已完成疫苗接種的人士一般會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。

受檢人士檢測途徑：

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記者：黃悅晴

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