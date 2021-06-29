【新冠疫苗】今日逾5.5萬人打針　昨有8人接種疫苗後送院2人須留醫

▲ 今日逾5.5萬人打針。（經濟日報資料圖片）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（29日）已是第124日。政府晚上宣布，接種計劃開展以來，已為參與計劃的人士接種共約366.8萬劑疫苗，截至今日晚上8時的過去24小時，共約55,900人接種疫苗，其中2.46萬人接種科興，3.13萬人接種復必泰疫苗。另外，有33,400人預約接種。

當局公布，今日有13,400人接種首劑科興疫苗、11,200接種第二劑；19,300人接種首劑復必泰疫苗、12,000接種第二劑。

至今有約221.4萬人接種第一劑疫苗，其中約96萬人打科興，約126萬人打復必泰；約145.6萬人已接種第二劑疫苗。

另外，截至今日零時零分，過去24小時共有8宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中6人已經出院，兩人留院觀察。

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責任編輯：黃悅晴