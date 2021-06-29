【親子好去處】賀彼思動畫35周年　海港城舉行全港首個Pixar Fest【多圖】

▲ 香港首個Pixar Fest在海港城舉行。

為慶祝彼思動畫35周年及最新電影《盛夏友晴天》上映，海港城與迪士尼及彼思再度合作， 舉辦香港首個Pixar Fest。

場內精選12齣迪士尼與彼思電影，包括《反斗奇兵4》、《怪獸大學》、《海底奇兵2》及《靈魂奇遇記》等，於商場不同地方設置特別場景，與大家回顧彼思動畫所製作的電影與短片。

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▲ Pixar Ball and Lamp。（梁樂欣 攝）

全港首個PIXAR FEST

極具代表性、與位於美國總部一樣大的Pixar Ball and Lamp也首次在香港亮相。

除多個打卡裝置外，海港城更會透過互動活動，包括AR拍照、網上遊戲等、由實景到虛擬，線下到線上，多角度帶大家穿梭於彼思動畫35年來的精彩時刻，展開一趟奇妙的電影之旅。

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Pixar限定紀念品

大會特別設計了兩個活動旅程，完成後可換購限定版紀念品，讓奇妙的電影之旅更完滿。

大家也可以換購1套12張電影紀念明信片，走訪12個場景親手壓印電影紀念章，永久珍藏。完成旅程後，更可額外換購Pixar Fest海報。

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Pixar Fest期間限定店

Pixar Fest期間限定店出售過千款彼思電影主題商品，包括模型、餐具、環保袋、T恤及一系列Hot Toys反斗奇兵Cosbaby及CosRider 產品和山下菓子製作的限定主題甜品，同時展出Jumbo Size的勞蘇CosRider和設有多個打卡影相位。

凡於Pixar Fest場內的期間限定店消費滿$200或以上，可憑當天的收據正本到Hot Toys Rebel Base 換領反斗奇兵Cosbaby貼紙一包，並享有Cosbaby產品95折優惠。貼紙數量有限，先到先得，送完即止。

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日期：6月30日至8月15日

時間：上午10時至晚上10時

地點：海運大廈（露天廣場、中庭、大堂）、「海運觀點」（平臺、看台、草坪）、海洋中心、港威商場

▲ （梁樂欣 攝）

同場加映：雷碧娜、黃昕瑜、陸惠玲專訪