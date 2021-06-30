【酒店美食】帝京酒店聯乘《比得兔2》推下午茶　品嘗精緻卡通蛋糕兼送110元童話曲奇

▲ 帝京酒店Lion Rock酒吧聯乘《比得兔2：走佬日記》推出下午茶，以的甜點最具特色，賣相精緻。（餐廳提供圖片）

帝京酒店Lion Rock酒吧最近聯乘《比得兔2：走佬日記》，以電影中的故事及角色為靈感設計多款鹹甜美點，讓大家走入比得兔的電影世界，度過一個悠閒的午後時光。

下午茶供應期為7月1日至9月30日，價錢為270元/位、508元/兩位（另加一）。

下午茶的甜點最具特色，包括香橙甘筍芝士蛋糕伴朱古力比得兔，蛋糕底層為甘筍蛋糕，再加入香橙甘筍芝士慕絲及香橙醬，入口果味濃郁。而朱古力比得免就由牛奶朱古力製成，睇得又食得；大廚更以乾冰造成煙霧效果，帶大家走入夢幻的旅程。

另一款的紅菜頭奇亞籽棒棒蛋糕，由於電影中有不少農作物出現，餅廚就以紅菜頭為造型。底層為牛油蛋糕，加入以紅菜頭粉、紅桑子及吉士混合而成的吉士醬，外形與紅菜頭100% match！

鹹點也同樣精采，包括燴鴨肉酥盒，靈感源自劇中角色，把鴨肉釀入充滿牛油香氣的酥盒中，鬆脆美味。加上搭配顏色悅目的甜椒粒，健康之餘亦為食物增添不少色彩。

另一款的蘇格蘭蛋伴茄醬，外層是金黃香脆的麵包糠，內層是經調味的豬肉碎，傳統英式煮法會用水煮蛋，大廚就改用鵪鶉蛋，肉味濃郁加上蛋香，蘸茄醬吃帶微酸，令人胃口大開。

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食客惠顧兩位用套餐，每位可獲贈帝港酒店集團×《比得兔2：走佬日記》童話曲奇乙盒，總值110元。酒店同時有提供下午茶外賣及外送服務，大家可安坐家中都可品嘗美食。

Lion Rock

地址：旺太子道西193號帝京酒店3樓

訂座電話： 2622 6167

下午茶價錢：508元/2位用(包2杯特飲)、270元/1位用 (包1杯特飲)，另加一服務費。

供應日期：7月1日至9月30日 2:30pm-5pm

記者：招美寶