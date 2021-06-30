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【親子好去處】黃大仙現崇山商場化身教育城 Be A Little Explorer親子合作成為孩童KOL

休閒消費 09:22 2021/06/30

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親子KOL Cobol 媽媽與德德包「峰峰」現身現崇山商場帶領大家成爲小小探索者。(相片來源︰現崇山商場)

暑假將至，眾家長又要為子女的節目傷腦筋。位於黃大仙的現崇山商場現翻新化身東九龍教育城，由即日起，商場將舉行一連7個月的「成為小小探索者Be A Little Explorer」主題活動，助小朋友探索自我之餘，亦可增進親子互動。

現崇山商場有草地及小動物裝飾，讓遊人休憩。(相片來源︰現崇山商場)

現崇山商場早前進行大翻新，場內加入不少以森林及動物為主題的裝飾，仿如置身森林樂園。7個月的主題活動，6至9月將以「親子」為主題，而10至12月則以「個人成長」為主題。當中更有場內教育機構提供的商戶現金券作勝出者獎品，提供多元學習。

9月商場舉行「扭氣球說故事」活靈活現的氣球公仔和「正向家長學院親子講座及好書分享會」的推介書本。(相片來源︰現崇山商場)

當今網紅文化盛行，於7月商場準備了「親子合作成為Influencer」活動，邀請到親子KOL德德包帶領了解真實KOL的工作。小朋友也可與家長合作學習拍攝、執相後製、經營個人專頁及實際現場拍攝訓練，加深親子間的溝通與合作。

現崇山商場漂書點讓父母及小朋友分享閲讀，同時可以閒時看著色彩繽紛的壁畫放空。(相片來源︰現崇山商場)

商場更引入多間不同範疇的教育機構，包括中英數及藝術等學科，更有多元的特色美食，提供一站式多元學習玩樂，小朋友及家長在等候補習前可以休憩玩耍，不會怕悶。
為鼓勵市民多閱讀，商場更與香港遊樂場協會及香港電台合作，於商場1/F增設漂書站，讓訪客互相傳閱書籍。場內也佈置草地及小動物裝飾擺設，親子可以一起享受閱讀的樂趣。

現場有漂書站一起享受閱讀的樂趣。(相片來源︰現崇山商場)

記者︰馮柏偉

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