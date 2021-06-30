【Do姐識貨】鄭裕玲與ERROR合作拍片　ERROR流NINJA挑戰Do姐

▲ Do姐首度跟ERROR合作。

Do姐與ERROR首度合作！ViuTV男子組合ERROR近期人氣爆燈，ERROR的4位成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（Poki）繼之前與古天樂合作拍廣告後，ERROR 4子與鄭裕玲（Do姐）合作拍廣告。

眾所周知Do姐一向大方，身為TVB藝人的她多次公開表示欣賞ERROR與MIRROR，而ERROR亦曾到過商台任Do姐主持的電台節目嘉賓，不過合作拍廣告片卻是首次。

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ERROR流NINJA現身

此次合作其實是Do姐和ERROR為八達通卡登記消費券的宣傳短片，肥仔、193、阿Dee及保錡以「ERROR流NINJA」打扮亮相，Do姐以「司令」身份現身

肥仔片中問Do姐：「司令請問你今次出山，所為何事呢？MIRROR演唱會又完咗，冇理由係問我哋四個攞飛㗎？咁我哋四個又未開得成喎！」

Do姐接着說：「我係似為私事咩？（四子點頭）吓！（四子再搖頭）」Do姐續說：「我今日嚟係為咗全港嘅事，全民關心嘅事喺7月4日就會發生，消費券計劃即將開始。」

肥仔繼上次與古天樂合作的廣告扮女人後，今次再反串扮孖辮學生妹，保錡亦有扮女人。

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網民建議Do姐ERROR拍節目

Do姐亦有在IG上載與ERROR拍攝廣告片時的合照，寫道：「#Do姐教精Error，你哋4隻嘢最近好似靚仔咗！#係紅咗之後靚仔 #定係靚仔咗至紅。」

之後Do姐又再發文，上載與肥仔的合照並寫：「呢個肥仔好得意，一秒就瞓著，但下一秒醒咗又好精靈！」

網民看過影片後都大讚，並紛紛建議Do姐與ERROR合作拍電視節目，比如拍《Do姐ERROR去shopping》、《Do姐ERROR遊》等。

同場加映：梁祖堯訪MIRROR