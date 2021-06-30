【令人心痛】慘遭教練師兄輪流重摔27次腦死　7歲柔道男童留醫70天不治

台中7歲男童帷帷，在4月上柔道班時，遭教練和師兄輪流重摔27次，造成頭部重創，醫生更宣判男童腦死。經過70天搶救，最終帷帷延至本月29日晚上宣告不治。

綜合台媒報道，帷帷過去近一周狀況不佳，血壓不斷往下跌，父母忍痛放棄急救，昨晚9時許在父母陪伴下離開人世。

收治帷帷的豐原醫院副院長張正一表示，黃童從未脫離過呼吸器，父母不忍心見他受苦，三、四周前曾要求召開倫理委員會，討論是否拔管。最後因疫情而沒開成，但父母要求醫院改採安寧治療，不要急救，也不要再用抗生素治療他的肺部感染。

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事發於4月21日，7歲男童帷帷參加了柔道館的免費課程，但剛上了2星期，在還未熟習基本動作時，就被何姓教練和師兄連摔了27次，期間男童不斷哀嚎求饒，但教練無視之餘，還冷血地說：「別裝了！站起來，不站起來我繼續摔。」

直至帷帷的舅父發現，帷帷臉色發白、意識昏迷才緊急送院。醫院指出，帷帷到院時昏迷、抽搐、瞳孔放大、顱內出血，宣判帷帷腦死。家人原本打算放棄急救，但拔喉後，帷帷仍有呼吸心跳，醫生認為他求生意志強烈，鼓勵家人不要放棄。

帷帷憑驚人意志力，腦壓降到正常水平。帷帷媽媽母親節時，在社交媒體分享兒子去年親手寫的母親節賀卡，盼望奇蹟出現，心痛許願，「只要你醒來，抱抱媽咪，媽咪就會好開心，好幸福」。帷帷爸爸近日生日，亦曾於深夜於社交媒體發文表示，生日唯一的願望就是兒子平安醒來。

至於涉事的何姓教練，台中地檢署調查後，認為何男涉犯兒及少年福利與權益保障法、刑法之成年人對兒童傷害致重傷罪嫌，因此會起訴何男，目前台中地院批准何男以10萬新台幣（約2.8萬港元）保釋。

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責任編輯：王明芳