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【航班禁飛】業界料中型檢疫酒店暑假損失數千萬元　倡政府增加補貼減低營運損失

社會 10:17 2021/06/30

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第四輪指定檢疫酒店計劃名單，將涵蓋34間酒店。（資料圖片）

因應英國新冠肺炎疫情反彈，港府將英國實施航班「熔斷機制」，明日（1日）起禁止英國民航客機來港。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，檢疫酒店出現很大混亂，蒙受損失相當大，有行家初步估計損失超過3,000至4,000個預訂日數；若以中型酒店每晚400元計算，損失達數千萬。他批評政府與業界缺乏溝通，建議增加補貼以減輕損失。

李漢城今（30日）早在港台節目表示，業界明白抗疫重要性，惟港府突然推出禁止英國航班抵港，導致檢疫酒店出現很大混亂，蒙受損失相當大。他指，檢疫酒店主要是接待由英國抵港的港人為主，不少留學生早已為暑假回港訂房，部分酒店原本訂房已達8成，現在需要退款。

他續說，有行家向他表示，初步估計損失超過3,000至4,000個預訂日數，以一間中型酒店每晚700元為例，損失數千萬元以上的生意額。聯會正統計所有檢疫酒店的總損失，有待進一步評估。

他批評政府推禁飛事出突然，事前與業界溝通嚴重不足，「政府需要我嘅時間要我哋，突然唔需要嘅時候可唔可以與我哋協商」，認為政府應增加對檢疫酒店的補貼，減低營運上的損失。

政府早前公布，在6月20日至8月31日期間推行的第四輪指定檢疫酒店計劃名單，將涵蓋34間酒店，提供約9,300房間。

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記者：陳子謙

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