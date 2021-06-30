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【大叔的愛劇透】第4集劇情預告　阿田被KK妻要求找出第三者

娛樂 10:18 2021/06/30

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《大叔的愛》

日劇改編的香港版《大叔的愛》由IRROR成員Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆，以及黃德斌等主演，第3集講到阿田四處尋找，終找到阿牧，並說出自己很需要他。

第4集（1/7）

Francesca懷疑KK的第三者叫「Tina」，裝作委托阿田找新居，實情是查探「Tina」身份。

Francesca見阿田忠厚老實，要求阿田替她監視KK，並找出第三者，使阿田進退兩難。

公司眾人來到Wonderful餐廳晚餐，得悉阿田正與阿牧同居，嘖嘖稱奇。

阿牧被Darren為難，阿田欲幫牧解圍不果，反被Darren教訓。

Francesca不斷逼問KK離婚原因，KK卻有口難言。

阿田不斷被Francesca訊息轟炸，決定偷拍KK的日程交差。卻被KK撞破，使KK以為阿田對自己感興趣，KK更進一步邀請阿田共晉晚餐。

Francesca發現KK約了第三者晚餐，要求阿田裡應外合。

阿田左右為難，心知不妙，又不能揭穿自己就是「Tina」的身份，只好答應赴會⋯⋯

《大叔的愛》第3集劇情 上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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