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【減肥陷阱】新興韓國乳酪雪糕1杯含7茶匙糖　營養師黃凱詩：雖含益生菌但熱量高過1碗飯

保健美顏 17:20 2021/06/30

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營養師黃凱詩教路，一定要看營養標籤，才能避免誤吃高糖高脂的食物。

早上起來，拿起手機，第一時間，必定看看信息，在家庭群組中，轉來一杯乳酪的相片，小妹寫着︰「這杯韓國乳酪很美味啊！媽咪，你是在哪裏買的？」

食家黃阿媽說︰「便利店優惠，平日20多塊一杯，現時25元已有2杯，在韓國很出名的。」

爸爸也加入話題︰「對啊！我昨天吃過一杯，真的不錯，可以回購。」

雖然剛起床，但他們的對話觸發了我的神經，心想︰「你們竟然喜歡吃那麼健康的乳酪？一定有古怪。」

我問︰「是不是很甜的？」

爸爸立即說︰「感覺不太甜。」

對於這個回應，我從不會鬆懈，大部分戰友都會這樣說︰「那個腐竹糖水不太甜的；吃過揚州炒飯，也說不覺太膩，很乾身的。」

我再問︰「有營養標籤嗎？給我看看。」

不出所料，那個有名的韓國乳酪，雖然也含有益腸臟的益生菌，但又肥又甜，原來它真正的名字是乳酪雪糕，一小杯有180毫升，但這個分量，已經有262卡，熱量比一碗白飯還要多，當中的糖份達7茶匙，脂肪也有1湯匙，絕不能輕視。

爸爸驚訝說︰「有7茶匙糖？那麼，平日一小盒哈根大師雪糕有多少糖？」

我回答︰「你最愛的士多啤梨味，大約有3茶匙多。」

他說︰「噢！那麼我吃哈根大師好了。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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