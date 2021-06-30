【大叔的愛】Edan+Anson Lo浴室獻熒幕初吻　呂爵安盧瀚霆戲外放閃：忍唔住甜笑

▲ 《大叔的愛》昨晚有Anson Lo強吻Edan。

ViuTV改編日劇的港版《大叔的愛》首播即迎來高收視紀錄，網絡熱度不減。3大男主角黃德斌、Edan呂爵安及Anson Lo盧瀚霆的Hehe戀情，於昨晚（6 月29日）播出的《大叔的愛》第2集，再次衝擊觀眾眼球！

【大叔的愛】黃德斌變萌大叔向Edan示愛 首演喜劇少女表情展反差萌【有片】

▲ 阿牧暗戀阿田。（劇照）

進擊的KK

第一集結尾講到KK（黃德斌飾）在摩天輪下向阿田（呂爵安飾）示愛後令對方不知所措，之後KK更在與老婆慶祝結婚20周年紀念時，無時無刻都幻想老婆是阿田，大叔的戀愛心再度大爆發。

雖然阿田不斷在公司中企圖迴避KK的身體接觸，但對方不停進攻，不但買早餐返公司，又在展銷會上，當招牌掉落時立刻衝上前保護對方，而同場的阿牧亦表現得大為緊張。

而去到醫院後，阿牧（盧瀚霆飾）見到KK與阿田的關係密切，內心便很不是味兒。

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▲ 阿牧終忍不住強吻阿田。（截圖）

阿牧強吻阿田

直至返回家中，阿牧再發現KK與阿田的關係非比尋常，故在阿田洗澡時忍不住衝進浴室示愛。

他更語出驚人：「我知你鍾意大波，但我都有大支嘢，你想唔想想試下？」之後再強吻阿田，非常衝擊觀眾視覺。不過，二人回到公司後並未有下一步行動，阿牧更扮無事發生，令周旋於KK與他之間的阿田不知如何是好。

Anson Lo與Edan為劇集獻出熒幕初吻，加上Edan的豐富表情包，及Anson Lo的突破對白，劇情搞笑又創新，令一眾觀眾都非常期待3人Hehe戀的發展。

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Edan+Anson Lo放閃

Edan在社交平台分享：「我個螢幕初吻。。。咁就冇咗。。。啊牧你好過分！！」Anson Lo則分享拍攝花絮：「一秒返返嚟...ACTION阿牧想問大家～ 頭兩集 #大叔的愛 大家喜歡嗎？ #阿牧幫阿田除鞋帶除得好開心 #今集的螢幕初吻 #最後的彩蛋」

之後Edan更回應：「望住我會忍唔住甜笑都好正常」二人的Fans都留言指被閃盲：「我要戴超啦咁閃」、「夠啦夠啦！閃到盲啦！」

▲ KK、阿牧與阿田陷3角Hehe戀。（截圖）

同場加映：梁祖堯+MIRROR訪問