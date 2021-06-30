【潮物速報】銅鑼灣連卡佛巨型Snoopy打卡位　闢潮童區引入全球獨家Snoopy入門figure$3,880

▲ 銅鑼灣連卡佛增設NEW WORKD5概念店，巨型Snoopy成為大家的打卡位。（圖片由品牌提供）

作為一位潮人，今天可收藏的東西愈來愈多，近年就掀起不少藝術家與經典的動漫人物結合推出可供收藏的figure，最近位於銅鑼灣的Lane Crawford劃出空間開設限定NEW WORLD 5概念店，店內除了大量潮童熱愛的figure發售外，最重要還有巨型Snoopy壓場成為大家的打卡位。

這一次NEW WORLD 5概念店已經來到第二篇章，是次以IMAGINE NATION為題，主打將大家童年時代的經典人物變成當代可供收藏的動漫藝術精品。其中的重點是來自法國潮玩雕塑品牌Leblon Delienne所推出一系列全新創作的雕塑，而且不少是專為今次店舖獨家製造的限量作品。

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此外，其他作品包括由Marcel Wanders及Thomas Dariel創作的實物原大的米奇雕塑，還有披上各種彩虹顏色的Snoopy Heart系列新作，以及豹紋造型的米妮和全新的Snoopy Sun雕塑2雖然售價並不便宜，但從中可以看到figure熱潮已經成為當代的主流玩意，而且有市有價。

而不讓外國設計師專美，Lane CraDM1GD1TI wford亦找來香港藝術家合作，帶來獨特設計的米奇及Snoopy雕塑。參與的本地藝術家包括壁畫藝術家林雅儀、連佩汶、插畫家萬蒨衡，以及珠寶品牌Venna設計師王振宇Patrick Wong等 ，本地作品與外國作品同場作品短兵相接，一點也不遜色，值得捧場。

記者：何偉雄