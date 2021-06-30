  • 31°C
香港時間 : 2021630日 (週三) 11:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潮物速報】銅鑼灣連卡佛巨型Snoopy打卡位　闢潮童區引入全球獨家Snoopy入門figure$3,880

休閒消費 11:02 2021/06/30

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

銅鑼灣連卡佛增設NEW WORKD5概念店，巨型Snoopy成為大家的打卡位。（圖片由品牌提供）

作為一位潮人，今天可收藏的東西愈來愈多，近年就掀起不少藝術家與經典的動漫人物結合推出可供收藏的figure，最近位於銅鑼灣的Lane Crawford劃出空間開設限定NEW WORLD 5概念店，店內除了大量潮童熱愛的figure發售外，最重要還有巨型Snoopy壓場成為大家的打卡位。

這一次NEW WORLD 5概念店已經來到第二篇章，是次以IMAGINE NATION為題，主打將大家童年時代的經典人物變成當代可供收藏的動漫藝術精品。其中的重點是來自法國潮玩雕塑品牌Leblon Delienne所推出一系列全新創作的雕塑，而且不少是專為今次店舖獨家製造的限量作品。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

此外，其他作品包括由Marcel Wanders及Thomas Dariel創作的實物原大的米奇雕塑，還有披上各種彩虹顏色的Snoopy Heart系列新作，以及豹紋造型的米妮和全新的Snoopy Sun雕塑2雖然售價並不便宜，但從中可以看到figure熱潮已經成為當代的主流玩意，而且有市有價。

而不讓外國設計師專美，Lane CraDM1GD1TI wford亦找來香港藝術家合作，帶來獨特設計的米奇及Snoopy雕塑。參與的本地藝術家包括壁畫藝術家林雅儀、連佩汶、插畫家萬蒨衡，以及珠寶品牌Venna設計師王振宇Patrick Wong等 ，本地作品與外國作品同場作品短兵相接，一點也不遜色，值得捧場。

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

相關文章

【明星效應】姜濤加持Burberry姜Bag火速斷貨現輪候名單　置地廣場The World Of Olympia限定店掃QR碼有驚喜
18:29 2021/06/29
【明星效應】姜濤加持Burberry姜Bag火速斷貨現輪候名單　置地廣場The World Of Olympia限定店掃QR碼有驚喜
【潮物速報】adidas聯乘Marimekko+Pixar　投入夏日悠閒運動世界
17:29 2021/06/29
【潮物速報】adidas聯乘Marimekko+Pixar　投入夏日悠閒運動世界
【潮物速報】日本潮牌sacai點名聯乘日本設計新貴　推層層疊薄紗手袋Marc Jacobs叫好　
17:20 2021/06/24
【潮物速報】日本潮牌sacai點名聯乘日本設計新貴　推層層疊薄紗手袋Marc Jacobs叫好　

你可能感興趣

【明星效應】姜濤加持Burberry姜Bag火速斷貨現輪候名單　置地廣場The World Of Olympia限定店掃QR碼有驚喜
18:29 2021/06/29
【明星效應】姜濤加持Burberry姜Bag火速斷貨現輪候名單　置地廣場The World Of Olympia限定店掃QR碼有驚喜
【潮物速報】adidas聯乘Marimekko+Pixar　投入夏日悠閒運動世界
17:29 2021/06/29
【潮物速報】adidas聯乘Marimekko+Pixar　投入夏日悠閒運動世界
【潮物速報】日本潮牌sacai點名聯乘日本設計新貴　推層層疊薄紗手袋Marc Jacobs叫好　
17:20 2021/06/24
【潮物速報】日本潮牌sacai點名聯乘日本設計新貴　推層層疊薄紗手袋Marc Jacobs叫好　
Local Tour 銅鑼灣 時代廣場 消費資訊 消費種類 Disney 藝術類別 玩具 時裝服飾種類 時裝服飾

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶