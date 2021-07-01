【減肥陷阱】吃中式炒菜以茶「過水」有效減油嗎？　營養師：烹調時蔬菜纖維已盡吸油份

▲ 註冊營養師周詠苑指出，在烹調過程中，蔬菜的纖維已將油分吸收，『過水』只能減掉少許餸菜表面的油分，而且魚香茄子中的茄子、西蘭花炒斑球的斑球，一般都會經過走油的步驟，即經油炸處理過，脂肪量很高。

Hayley是個10歲女孩子，剛開始減磅不久。這天放學後，由爺爺嫲嫲陪同上來，上磅發現體重比上次增加1.5磅。

我問Hayley︰「父親節與爸爸及爺爺到哪裏慶祝？」Hayley很害羞，笑而不答。

嫲嫲搶着說︰「我們去了酒樓晚飯，為了配合她減磅需要，特意以蔬菜為主，減少吃肉。」

我心知不妙，問︰「蔬菜為主的菜式？」

嫲嫲邊想邊說︰「有西蘭花炒斑球、欖角肉鬆炒四季豆、魚香茄子煲……」

我不禁打斷她的說話︰「要小心這些也屬多油的菜式呢！」

嫲嫲隨即辯解︰「我們預先準備好一碗水，會浸過水才吃的。」

我尷尬地笑說︰「其實將餸菜以茶水浸洗，並非真正減少油分的方法，因為在烹調過程中，蔬菜的纖維已將油分吸收，『過水』只能減掉少許餸菜表面的油分，而且魚香茄子中的茄子、西蘭花炒斑球的斑球，一般都會經過走油的步驟，即經油炸處理過，脂肪量很高。」

嫲嫲一副迷惘的樣子，說︰「減肥不是應多吃蔬菜嗎？我們已不敢點咕嚕肉、生炒骨……」

我安撫她︰「我明白你們的用心，是想為Hayley選擇合適菜式，問題只是有少許誤解。」

中式酒樓也有不少適合減磅的菜式，例如燒味類包括瘦叉燒、切雞、豉油雞、燒肉等，進食前宜先去掉皮層，滷水菜式如滷水牛腱、鵝片、蛋、墨魚、雞腎等也不錯。

我再說︰「亦可選擇海鮮類如蒸魚、白灼蝦、陳皮蒸鮑魚、蒜蓉粉絲蒸帶子、油鹽水粉絲浸蜆等。」

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嫲嫲驚訝地問︰「海鮮也適合嗎？我常以為海鮮屬高膽固醇，減磅也不應多吃。」

「不，海鮮屬低脂肪食物呢！建議首選以蒸為烹調方法，並少吃蝦頭、蟹膏、內臟等部位就行。」

「那些阿拉……斯……蟹……？」

「阿拉斯加長腳蟹？清蒸的當然也屬低脂肪選擇呢！」

嫲嫲拍手叫好，「如早點問你的話，我們這頓父親節晚飯就會選吃海鮮為主，而非蔬菜為主呢！」

我笑說︰「蔬菜本身並不含脂肪，但一客魚香茄子煲就有多達60克脂肪，即12茶匙油，西蘭花炒斑球則有約6茶匙油（30克脂肪），欖角肉鬆四季豆亦含5茶匙油（25克脂肪）。」

爺爺也加入我們的對話，說︰「平日我們在家中煮蔬菜也幾乎不落油，多是灼的。」

我笑說︰「所以，倘若吃蔬菜而致肥的話，未免不太值得呢！」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）