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【空氣質素】黃錦星稱本港改善空氣質素存3大挑戰　若氫能設備安全可普及使用

社會 11:10 2021/06/30

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黃錦星表示，本港自8年前推出首份香港清新空氣藍圖後，主要污染物減少4至5成，形容成果得來不易。（資料圖片）

環境局昨日（29日）公布最新一份《香港清新空氣藍圖》，目標在2035年令香港空氣質素可媲美國際大城市如巴黎、東京等，最終符合世衞《空氣質素指引》的指標。環境局局長黃錦星表示，本港自8年前推出首份香港清新空氣藍圖後，主要污染物減少4至5成，形容成果得來不易。他說，政府盡力跨部門協作去改善空氣質素，但希望市民明白客觀限制，不能不踏實去做。

黃錦星今早（30日）在一個電台節目說，本港車多樓密，又是一個遠洋輪港口，加上周邊地區的人口及經濟活動發展，令本港改善空氣質素的挑戰，比其他城市更大，因此在制定目標時要踏實地做。他又指，根據天文台的科學數據，過去10多年，能見度已改善了8成。

對於環保團體質疑最新《藍圖》不夠進取，亦沒有提供具體目標或路線圖，黃錦星不同意有關說法。他舉例在臭氧污染方面，今明兩年會實施針對本地的措施，亦會利用2至3年時間，與大灣區城市就臭氧污染進行研究。他又指，政府亦已推出進取的電動車普及化路線圖，新登記私家車由去年每8部有1部是電動車，增加至近兩個月每5部就有1部，可謂全亞洲走得最前。

最新一份《藍圖》提到，政府已成立跨部門工作小組探討應用氫能。黃錦星表示，目前未能定出氫能佔本港總能源消耗比率的目標，若看到設備安全、科技成熟、價格受社會接受，就可以考慮普及使用。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋認同今份《藍圖》以國際大城市作為指標，希望政府可以以更進取的城市作比較，例如倫敦和紐約等。他又說，對政府未表示空氣質素何時可以達到世衛標準，感到失望。

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責任編輯：陳子謙

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