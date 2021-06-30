【強制檢測】第19輪安老院舍員工強制檢測下周一展開　須於下月14日前完成

▲ 第19輪安老院舍員工強制檢測下周一（5日）展開。（資料圖片）

政府今日（30日）宣布，第19輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，並須於7月5日至14日期間完成強制檢測。

食物及衞生局局長昨日（29日）按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》第599J章）第10（1）條發出「強制檢測公告」，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於7月15日至24日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間向住客或使用者提供服務的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於7月5日至14日期間，按照公告指明的規定及程序進行檢測。

發言人續指，在檢測期限的最少14天前接種兩劑新冠疫苗者則無須進行檢測。

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責任編輯：曾卓鋒