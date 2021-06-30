【奢華品牌】CHANEL初秋時尚Metiers d'Art工藝坊系列上架　創作總監Virginie Viard操刀靈感來自雪儂梭城堡

▲ 每年踏入秋季，就是CHANEL METIERS D'ART登場的日子，整個系列都由品牌旗下的工藝坊生產，耐穿經典，更重要的是帶出法國傳統製衣工藝上的結晶，圖右正是CHANEL的主帥Virginie Viard。（圖片由品牌提供）

當香港的天氣炎熱得要命的時候，不少高級時裝品牌的初秋系列已經上架，CHANEL自然是其中一個，但「香奈兒」更勝一籌的是將每年的初秋系列名為工藝坊系列（METIERS D'ART），整個系列由服裝到配飾皆由品牌旗下的工藝坊精心製造，難怪上星期上架的日子，已見中環旗艦店出現人龍在門外等候入內。

要追溯香奈兒的工藝坊系列（METIERS D'ART），她首次出現於2002年，這一個列由已故的創作總監Karl Lagerfeld主催，當疫情還未來的時候，這個系列多年來先後來游走於不同城市如東京、柏林、倫敦、莫斯科和羅馬等舉行盛大的時裝展。

華麗背後所希望帶出的，就正如Karl Lagerfeld曾經說過：

這個系列的作品是手工藝製品，也是『手工藝』本身的最佳體現，手工藝強調的是『藝』的涵義。一種忠於製造精粹作品的藝術，一種應用藝術。 只有通過近距離欣賞，甚至親手觸摸服裝，方可真正感受到整個系列的精粹。

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當然要帶出非一般服裝和配飾上的精粹，背後就一定要擁有一支強大的隊伍以作支援。

因此，自1985年起，CHANEL就陸續招兵買馬，將法國一些現存下來的傳統製衣工房收歸旗下（今天已收購超過40多間），當中包括著名的Desrues（鈕釦、珠寶配飾工房）、Lesage（刺繡工坊）和Lognon（褶飾工坊）等。

這些工房既方便為CHANEL製造出完美服裝，同時亦為其他高級時裝品牌操刀，背後所帶出更宏觀的潛台詞正是希望法國的製衣工藝可以傳承於世，而並不是只有CHANEL可以獨享。

而作為第二次創作工藝坊系列的創作總監主帥Virginie Viard，是次設計靈感來自有著「女士城堡」之稱的雪儂梭城堡（亦是該場時裝展的場地）。

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該城堡內曾經先後居住了數位身份顯赫的女子，包括法王亨利二世的情婦Diane de Poitiers和皇后Catherine de Medici，她們既是COCO CHANEL生前文章中有提及的女性，同時城堡內的黑白格子地板、一花一草亦都一一成了Virginie Viard的靈感泉源。

於是在這個系列上可以找到無數由城堡內外所啟發的新裝，例如用上琉璃珠和亮片縫製成花卉的黑白格子手袋和黑白格子刺繡短裙。

此外，城堡內溫暖色調的的掛毯，其色相亦在CHANEL著名的Tweed Jacket上得以重生。此外，Tweed Jacket在款式上亦改良成bodysuit版本，叫人目不暇給之餘，更令整個工藝坊系列與一年兩個的春夏和秋冬系列鼎足而立，成為非一般的初秋系列。

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記者：何偉雄