【調教你MIRROR】花姐籲人氣王姜濤幫助成員　鄧麗欣願12子享受組團時光【有片】

▲ Stephy鄧麗欣跟MIRROR分享組團感受。

《調教你MIRROR》昨晚（29日）播出16集，繼續由Stephy（鄧麗欣）跟MIRROR成員交流，而曾組成女團Cookies的鄧麗欣，坦言對當日的女團生涯感到不適應，因當時人氣最高最高的她，面對不少壓力。

Stephy跟MIRROR成員，在球場上分享心事，曾任9人女團「Cookies」成員的鄧麗欣，當年同是隊長的身份，她不諱言有段時間覺得做女團很辛苦，更笑道工作量不少，但人工卻要九個人分。

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不想再唱成名曲

Cookies成名曲《心急人上》大受歡迎，但Stephy當時卻對常要演出感煩厭，最後組合更在毫無預警下由9人縮減至4人，最後更解散，各自發展，Stephy事後回看，發現自己未享受過青春，故鼓勵MIRROR成員享受團體時光。

她坦言：「明年我入行20年，現在反而好鍾意《心急人上》，因為是回憶，好後悔當初不識珍惜同享受。」

她亦直接問，如果客戶只找人氣最高的成員工作，會如何面對其他沒有工作的夥伴，梁祖堯自然叫姜濤答這問題。

姜濤坦言：「當初花姐也跟他們說，希望人氣最高的成員，尤其是我，要多幫助其他成員。我也會向客戶講，MIRROR其他成員都很好，可以找他們。」

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Stephy讚姜濤這樣講很好，自己當年太年青，不懂得面對。梁祖堯認同，如果其中一人較受歡迎，的確易引起成員抵觸，姜濤也坦承，講出來可能會很尷尬，但他至少問心無愧。

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擔心有日會縮團

阿祖又問，如果有日MIRROR要縮減至四人，他們會如何面對，當中Frankie、Jeremy也較樂觀，笑言會向花姐了解原因，Lokman則擔當隊長職責，會調解成員間的感受。

經過兩集跟Stephy的相處，相信MIRROR成員對組團會有更透徹的感受，而Stephy亦在IG向各人祝福。

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▲ 留美好時光。（影片截圖）

她寫道：「相信回憶不只是快樂現在經歷的一切。笑過 哭過 鬧過 生氣過未來都變得珍貴，十年二十年後的你們一定要感謝今天的自己。感謝陪著你打拼過的隊友們！謝謝送給我滿滿回憶的心急人上❤️看到你們偷偷學習的片段 我竟然感動哭了 😭😭哈哈 ～」

同場加映：梁祖堯訪MIRROR