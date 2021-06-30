【東京奧運】港產高球手將第二度征奧　陳芷澄：奧運夢不是遙不可及

▲ 港將陳芷澄（Tiffany）繼2016里約奧運後再戰奧運。（資料圖片）

國際高爾夫球總會（IGF）昨日（29日）公布2020東京奧運女子高爾夫球的終極排名，港將陳芷澄（Tiffany）以第48位的排名，以首60名球手身份鎖定奧運資格，繼2016里約奧運後再戰奧運，令香港代表團的東奧入場券數目增加至44張。

陳芷澄表示，非常高興可以再次代表香港出戰奧運，在過去的一年一直很努力鍛煉體能和球技，努力是有回報的，在女子美巡賽（LPGA）賽事中爭取到好成績，終獲得晉身奧運的門票，夢想成真。

她又指，將會以平常心面對，期望能打出比2016年里約奧運更佳的成績，希望可以鼓舞更多少年高球手，向他們證明只要堅持對高球熱誠的初心、不怕失敗、努力不懈，奧運夢並不是遙不可及的。

陳芷澄又表示，雖然因為疫情的關係，親人和朋友都不能前往東京觀賽，但他們會跟所有香港人一樣，透過電視的轉播，支持自己和一眾出賽的香港運動員。

現年27歲的陳芷澄，是香港首位出戰女子職業賽的球手，累積多年女子美巡賽（LPGA）經驗後，近兩年在奧運排名賽一直穩佔一席位。Tiffany在上屆里約奧運以37名完成，早前回港時表示今屆會以獎牌為目標。

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責任編輯：陳子謙