【刑偵日記】吳沚默欺凌戴祖儀　笑容陰森惠英紅：你隨時冇命【有片】

▲ 紅姐惠英紅在《刑偵日記》大騷演技。

影后兼視后的紅姐惠英紅公認演技超班，在昨晚（6月30日）播出的《刑偵日記》第2集內，惠英紅展示神級演技。在昨晚的《刑偵日記》內，劇情講惠英紅飾演的楊碧芯隱藏身份，到精神病院當助理以照顧因受驚失常而入住病院的女兒葉朗晴（戴祖儀飾）。

可是院內患者馬詠（吳沚默飾）卻常騷擾及欺凌朗晴，碧芯為保護愛女，於是向馬詠作出恐嚇，甚至作出報復。

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紅姐陰森笑容令人心寒

碧芯知道馬詠對花生有敏感，並知馬詠偷偷會拿取朗晴的手巾，於是碧芯在朗晴的手巾塗上花生，令馬詠致敏。

在劇中惠英紅表現出碧芯為保護女兒，怒扯吳沚默頭髮流露仇恨眼神固然令人害怕，但紅姐演繹笑住威脅劇中的吳沚默表示：「你繼續留在這裡，可能隨時沒命，你還敢不敢留在此？你可以跟人說是我做的，但又如何？你黐線的，會有人信嗎？」紅姐的陰森笑容更叫人心寒。

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馬詠疑被血字殺手殺死

在今晚（6月30日）播出的《刑偵日記》，劇情講朱璣（王浩信）知道勁峰和碧芯的心結難解，唯有誘導朗晴回想「血字案」細節，查到兇手左眼是綠色。

另外，朗晴意外打破單面鏡，始知哥哥對她隱瞞警察暗中窺看，崩潰暈倒。當朗晴回復穩定，碧芯卻阻止朱璣二人見面。同時朱璣想幫勁峰與母親破冰，怎料主動擁抱碧芯時，勁峰竟重奪身體主導權，母子不歡而散。

在後晚（7月1日）播出的第4集劇情更講馬詠非禮朗晴，碧芯盛怒下與她爆發衝突……

之後，馬詠被發現陳屍於度假屋附近，似是血字殺手所殺，究竟誰是真兇？

同場加映：謝雪心