  • 32°C
香港時間 : 2021630日 (週三) 13:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【刑偵日記】吳沚默欺凌戴祖儀　笑容陰森惠英紅：你隨時冇命【有片】

娛樂 11:44 2021/06/30

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

紅姐惠英紅在《刑偵日記》大騷演技。

影后兼視后的紅姐惠英紅公認演技超班，在昨晚（6月30日）播出的《刑偵日記》第2集內，惠英紅展示神級演技。在昨晚的《刑偵日記》內，劇情講惠英紅飾演的楊碧芯隱藏身份，到精神病院當助理以照顧因受驚失常而入住病院的女兒葉朗晴（戴祖儀飾）。

可是院內患者馬詠（吳沚默飾）卻常騷擾及欺凌朗晴，碧芯為保護愛女，於是向馬詠作出恐嚇，甚至作出報復。

【刑偵日記】王浩信菊梓喬相隔三年再合唱　 Hana期待跟視帝再拍劇

    點擊圖片放大
    +10
    +9

紅姐陰森笑容令人心寒

碧芯知道馬詠對花生有敏感，並知馬詠偷偷會拿取朗晴的手巾，於是碧芯在朗晴的手巾塗上花生，令馬詠致敏。

在劇中惠英紅表現出碧芯為保護女兒，怒扯吳沚默頭髮流露仇恨眼神固然令人害怕，但紅姐演繹笑住威脅劇中的吳沚默表示：「你繼續留在這裡，可能隨時沒命，你還敢不敢留在此？你可以跟人說是我做的，但又如何？你黐線的，會有人信嗎？」紅姐的陰森笑容更叫人心寒。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

馬詠疑被血字殺手殺死

在今晚（6月30日）播出的《刑偵日記》，劇情講朱璣（王浩信）知道勁峰和碧芯的心結難解，唯有誘導朗晴回想「血字案」細節，查到兇手左眼是綠色。

另外，朗晴意外打破單面鏡，始知哥哥對她隱瞞警察暗中窺看，崩潰暈倒。當朗晴回復穩定，碧芯卻阻止朱璣二人見面。同時朱璣想幫勁峰與母親破冰，怎料主動擁抱碧芯時，勁峰竟重奪身體主導權，母子不歡而散。

在後晚（7月1日）播出的第4集劇情更講馬詠非禮朗晴，碧芯盛怒下與她爆發衝突……

之後，馬詠被發現陳屍於度假屋附近，似是血字殺手所殺，究竟誰是真兇？

同場加映：謝雪心

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【我們再不講再見】戴祖儀涂毓麟挫敗中成長　Joey與Oscar從戀愛悟相處之道【有片】
18:39 2021/06/29
【我們再不講再見】戴祖儀涂毓麟挫敗中成長　Joey與Oscar從戀愛悟相處之道【有片】
【寶寶大過天】龔慈恩子女品學兼優　龔姐重視與孩子溝通：要好似氹女友一樣
16:58 2021/06/27
【寶寶大過天】龔慈恩子女品學兼優　龔姐重視與孩子溝通：要好似氹女友一樣
【大叔的愛】Edan+Anson Lo浴室獻熒幕初吻　呂爵安盧瀚霆戲外放閃：忍唔住甜笑
今日 10:52
【大叔的愛】Edan+Anson Lo浴室獻熒幕初吻　呂爵安盧瀚霆戲外放閃：忍唔住甜笑

你可能感興趣

【我們再不講再見】戴祖儀涂毓麟挫敗中成長　Joey與Oscar從戀愛悟相處之道【有片】
18:39 2021/06/29
【我們再不講再見】戴祖儀涂毓麟挫敗中成長　Joey與Oscar從戀愛悟相處之道【有片】
【寶寶大過天】龔慈恩子女品學兼優　龔姐重視與孩子溝通：要好似氹女友一樣
16:58 2021/06/27
【寶寶大過天】龔慈恩子女品學兼優　龔姐重視與孩子溝通：要好似氹女友一樣
【大叔的愛】Edan+Anson Lo浴室獻熒幕初吻　呂爵安盧瀚霆戲外放閃：忍唔住甜笑
今日 10:52
【大叔的愛】Edan+Anson Lo浴室獻熒幕初吻　呂爵安盧瀚霆戲外放閃：忍唔住甜笑
惠英紅 吳沚默 戴祖儀 電視劇 娛樂人物職業 演員 刑偵日記

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶