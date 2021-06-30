【疏忽照顧】媽媽只顧低頭玩手機　5歲女玩扶手電梯手掌被捲入縫隙

▲ 內地一名女童獨自玩扶手電梯不慎被夾手，但母親只顧低頭玩手機完全沒有注意。

家長與小朋友外出時，應時刻看顧好子女，避免意外發生。內地一名女童與母親到商場逛街時，獨自跑到扶手電梯處玩耍，而母親只顧著低頭玩手機。怎料女童的手不慎捲入扶手電梯縫隙，旁人見狀立即幫忙，母親才發現女兒受傷。

▲ 女童走到扶手電梯處玩耍，母親在旁低頭看手機。（《網易》圖片）

意外發生後母親仍懵然不知

綜合內媒報道，事發於6月26日下午約7時，在浙江省嘉興市一個商場內，一名年約5、6歲的女童與母親一起逛街。由閉路電視畫面所見，兩人身處扶手電梯旁，母親只顧著低頭看手機，而女童獨自走到電梯處玩耍。

約一分鐘後，女童的左手不慎被捲入電梯扶手與地面之間的縫隙中。幸好電梯自動緊急剎停，但女童因疼痛不已放聲大哭，旁人立即上前協助。意外引來一批人士圍觀及協助報警，女童的母親此時才知悉女兒發生意外，隨即跑到女兒身旁。

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網民：只能怪父母

消防接報到場，利用鋸等工具將電梯拆開，花了半小時成功將女童的手抽出，女童被送往醫院治理。短片其後在網上流傳，引來不少網民批評母親不負責任，「都知道扶手電梯不能玩，一看就是沒有教育過的，這種事情發生除了說一句『不希望』之外，也只能怪父母了！」、「每次搭電梯，都聽到語音提示說請緊握扶手」。

事後當地消防部門提醒家長，外出時要好好看顧好小朋友，防止他們獨自走到危險處玩耍，以避免類似意外再次發生。

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責任編輯：王明芳