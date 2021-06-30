【大叔的愛】KK向田田愛的抱抱搶盡鏡　黃德斌13年前已演HeHe苦戀林保怡【有片】

▲ 原來黃德斌13年前已演過同性戀者。

由黃德斌、呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）主演的ViuTV劇集港版《大叔的愛》播映兩集已掀起全城熱話，三人的HeHe情十分出位，昨日播映的其中一幕講述KK（黃德斌飾）情不自禁攬著田田（Edan飾），KK難掩愛慕的感覺。黃德斌今次完美演繹萌爆大叔，反差萌令觀眾看得過癮，予人耳目一新的感覺。

【大叔的愛】黃德斌變萌大叔向Edan示愛 首演喜劇少女表情展反差萌【有片】

▲ 昨日播映的一集，KK按奈不住擁抱田田。（影片截圖）

KK情不自禁抱KK

改篇自日劇的ViuTV劇集《大叔的愛》近日熱播中，第二集講述黃德斌演的KK跟太太（簡慕華飾）慶祝結婚20周年，二人閒逛市集時，KK心裡只掛念著田田，當中更幻想二人互餵燒賣，場面搞笑。

另外於展銷會上田田差點被招牌壓傷，幸KK奮不顧身營救，最後田田受傷入院治療。當中德斌演的KK情難自制攬住Edan所演的田田，更瞬間有觸電的感覺，更下定決心返家跟太太提出離婚。

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不少觀眾也大讚黃德斌演繹的KK充滿反差萌，喜感爆燈，完全不遜於原版的「大叔」吉田鋼太郎之演出，不少好友也大讚「要重新認識黃德斌」。

13年前已HEHE

入行多年的黃德斌演戲經驗豐富，今次《大叔的愛》也並非他首次飾演HeHe角色，2008年他於TVB劇集《珠光寶氣》裡演的「游日東」是一名同性戀者，並暗戀林保怡，跟林保怡及邵美琪發展微妙的三角戀，當中於第52集其中一幕，講述黃德斌於法國向喝醉的林保怡示愛，進行愛的表白，同樣令人難忘。

▲ 《 大叔的愛》的三角HeHe情夠晒出位。

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劇裡黃德斌向林保怡講說：「Sylvia笑我太天真，佢話愛不一定擁有，在適當時候要識得放手，我應承Sylvia做那麼多事，不是因為她說話技巧好，而係因為我跟她一樣…一樣這麼愛你﹗」

▲ 於《珠光寶氣》裡，黃德斌暗戀好兄弟林保怡。

此外臨近劇集大結局，劇情交代黃德斌向林保怡表白，並希望他回頭是岸，當中更說道：「我喜歡的人是你，不想看到喜歡的人愈踩愈深。」但林保怡完全不能接受，說了一句「食屎啦你」，之後將黃德斌推落樓梯，其後德斌受重傷昏迷不醒，苦戀最終沒結果。

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現年58歲的黃德斌早於80年代末已加入電視圈發展，早年主力在TVB演出，由於外表較正派認真，演出的角色都非常嚴肅，如《金枝慾孽》、《火舞黃沙》、《天與地》及《天梯》等，甚少演出喜劇角色。

不過，他在2017年離巢TVB後，就在戲劇界中作出多方嘗試，不但接拍舞台劇又拍電影。今次接拍《大叔的愛》更是他多年的演藝生涯中首次拍喜劇。

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