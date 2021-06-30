【高中早熟】高中仔暑假想到女友家住一周　丈夫及女方家長同意港媽無奈求教

▲ 高中兒子暑假想到女友家住一星期，媽媽感到苦惱。

現今的孩子都比較早熟，家長都擔心子女拍拖隨時「攪出人命」。有媽媽在網上論壇發文，指自己高中的兒子打算暑假到女友家住一星期，甚至對方父母和自己丈夫都同意，令她感到相當煩惱，不知該如何處理，於是向網民求教。

有媽媽在網上論壇「親子王國」發帖，她指出，就讀高中的兒子向她表示，暑假想在女朋友家住一星期，對方父母和丈夫都已經同意，而且兒子之前曾有一次特殊情況下在女友家住了一晚。

母子關係一般

她又指，兒子現正處於青春期，母子關係一般。她認為，兒子和女友只是「Puppy Love」（少男少女早戀），毋須與對方家長見面。平日外出小倆口都拍拖至深夜12時才回家，而這次提出想到女方家中住一星期，是因為想天天見面，懶得坐車出出入入，

做媽媽的你可以做甚麼？

帖文引起不少網民回應，有人認為不應同意，擔心兩名未成年孩子會「攪出人命」；有人亦質疑女方父母為何會同意，是否兒子說謊哄騙父母，建議禮貌地聯絡對方父母。不過，亦有人認為「仔大仔世界」，會選擇多點跟兒子溝通。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳