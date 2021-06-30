【供樓糾紛】父母要求獨力供樓20年　港男呻：一畢業就孭240萬債

▲ 一名港男呻畢業後要幫父母供樓，還240萬樓債。

供樓問題容易引起家庭糾紛，一名港男日前在網上討論區「Dcard」發文，指年屆50歲的父母快將失業，要求他畢業後獨力供樓，令港男感不滿，大呻「一畢業就孭240萬債」。

一畢業就還債

港男在文中指出，自己現時就讀醫療相關學科，還有兩年便畢業，預計起薪點約3萬元。他指父母原本開舖做小生意，可是舖位八月尾租約期滿，業主表明不會續租，表示父母即將一同失業。他指父母有少量積蓄，足夠應付兩年開支，爸爸明言兩年後將供樓的重任交給他。

他續指現時居住的單位於2003年以150萬購入，原本應一早供完，可是因爸爸愛賭博，「賭波、馬、股票都輸好多，而家差240萬先供完」。得知一畢業就要還樓債，港男甚為不滿，指自己也想儲錢買樓，計劃未來。

其他大學生畢業要還20萬已經覺得辛苦，240萬真係令我吃不消。

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不滿獨力供樓

樓主在家中排行第二，還有姊姊及妹妹，不明白為何要一力承擔供樓責任。他在文中大呻從小到大都感受不到家庭溫暖，「名義上大家係家庭成員關係，但實際上佢哋唔重視我，而我又唔愛佢哋」，認為三姊弟妹應該一同供樓，不能只得自己「硬食」。

及後樓主嘗試向父親反映，可是父親仍然堅持要他供樓，又罵他不懂感恩。帖文引來網民回應，不少網民覺得樓主甚為辛苦，建議樓主「企硬」，不要縱容父親，替他還債。

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責任編輯：王明芳