【校長專欄】中學因老師4字讚賞愛上寫作 校長座右銘：讚賞對成長是何其重要

▲ 陳章華校長表示，不斷提醒自己，無論是對學生的言語、用字以及回應，皆須三思。

還記得中學時要寫週記，大概是兩星期才一篇，男生們當然不當作一回事，每天打球踢波，哪有時間細數每週重要的事，也不覺得有什麼值得大書特書的地方，老師明明每天見到我們，星期六、日我就踢足球，然後就待在家中閒著。青少年時期，父母又不會帶我們到海洋公園，表兄弟妹也長大了，少了聯繫，生活是那麼簡單枯燥。所以儘管字數不限，內容自由，卻也苦無題材，成為了我每兩星期的煩惱。

直到中秋節，我覺得這是一年當中最浪漫的節日，人們晚上都會提著各式各樣的燈籠，點上蠟燭，帶著水果，聚在公園賞月、猜謎、談天。孩子們除了這天，很難得有機會在晚上到街上玩，這晚卻可以提著燈到處走到處玩，或是像大白天那樣，玩個黑夜迷藏，那真夠刺激了。我也喜歡中秋節點點燭光的溫暖，或明或暗，透露的是委婉而含蓄的情感，怪不得中秋節總是古人熱門寫作的題材。

我猜那篇週記大概是這樣寫吧！不知怎的，那一次很期待老師批改回覆。近兩星期，終於發下來了，只有四個字，但那四個字卻比以往長篇的回應更為有力——略有文采！

長大後才想到，老師寫的不過是「略有」，不是「很有」，但自己當時已經歡天喜地，把評語看了又看。那年中四，似乎已經是大孩子了吧，為何那麼在意老師一句那麼簡單的說話？其實誰也喜歡得到肯定，被受稱讚。自那天起，我喜歡寫作，直到如今。

一個讚賞，對一個人的成長何其重要；一句苛責，相信也能造成極大的的傷害，這在我成為教師後更不斷提醒自己，無論是對學生的言語、用字以及回應，皆須三思。

同場加映【Hello！校長】一家九口逼公屋拒做工廠力爭上游 卜維廉中學校長 ：知識改變命運

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ



【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD