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​【傑出學生】約5500名傑出學生獲政府頒發獎學金　總額約1億5000萬元

社會 11:45 2021/06/30

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教育局局長楊潤雄透過短片祝賀獎學金和獎項的得獎學生，鼓勵他們作多元發展。（政府新聞處）

香港特別行政區政府獎學基金及自資專上教育基金於2020／21學年合共向約5,500名傑出學生頒發獎學金和獎項，總額約為1億5,000萬元。另本學年共有約460名有特殊教育需要的學生獲兩項基金下的「展毅表現獎」和「展毅獎學金」嘉許此外，政府獎學基金亦預留約4,000萬元發放予「才藝發展獎學金」和「外展體驗獎」。

教育局局長楊潤雄透過短片祝賀獎學金和獎項的得獎學生，鼓勵他們作多元發展，並希望透過獎學金和獎項，肯定他們的卓越表現。楊潤雄特別提到，疫情為全世界帶來前所未有的挑戰，但不少同學仍在不同領域中克服種種困難，表現卓越，實屬難能可貴。

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責任編輯：曾卓鋒

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