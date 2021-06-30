【打擊販毒】海關破獲20年來最大宗空運貨物販運可卡因案　檢獲110公斤懷疑可卡因涉值1.3億元

▲ 香港海關破獲20年來最大宗空運貨物販運可卡因案，檢獲110公斤懷疑可卡因涉值1.3億元。（左至右）毒品調查科機場調查組指揮官劉良智、海關毒品調查科高級監督李錦榮、海關機場科空運貨物組指揮官張天豪。（曾秋文攝）

香港海關上周二（22日）在香港國際機場檢驗一批由巴西抵港的空運貨物，於兩個油壓裝置內檢獲約110公斤懷疑可卡因，估計市值約1億3千萬元，相信為供應本地毒品市場。是次為海關過去20年破獲的最大宗空運貨物販運可卡因案件，同時是海關首次發現販毒集團以重型油壓裝置的手法進行販毒。

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香港海關在本月22日於香港國際機場檢查2件由巴西空運入口的重型油壓裝置時，發現到裝置內有懷疑販毒活動，遂扣起並轉由關毒品調查科跟進。調查後發現，油壓裝置內檢獲110公斤懷疑可卡因，估算市值達1.3億港元，並於26日拘捕2名工程公司負責人。

涉事2組油壓軸心長約2.7米，由於軸心沒有表面焊接痕迹，故海關難以打開，遂尋求消防協助，以機器鋸開軸心兩端，及後發現約1.5吋至2吋厚的鉛製內層，並於每個裝置分別發現圓餅狀懷疑毒品。海關毒品調查科高級監督李錦榮表示，販毒集團相當狡猾，利用模具將毒品壓成圓塊狀，再以金屬包裹，更恰好用盡軸心內層空間，以逃避海關抽查。

海關機場科空運貨物組指揮官張天豪表示，由於油壓裝置從南美地區運到，涉事地區為高風險毒品輸出地，加上油壓裝置不是高端科技產物，但利用約8萬元的運輸費運送至本港，三來涉事地區非大型工程機器主要產地，故令關員有所懷疑。

他續指，調查發現油壓裝置的收貨公司為一間在上年註冊的工程公司，但運貨單上的收貨地址與公司註冊地址不符。海關亦利用X光儀器掃描，發現不尋常地方，故在合理懷疑下將貨物交到海關毒品調查科跟進。

毒品調查科機場調查組指揮官劉良智則表示，涉事登記公司註冊不足一年，加上只有數次出口貨物紀錄，故鎖定香港收貨工程公司的2名負責人，於26日在東涌先後拘捕50歲的公司秘書及51歲公司董事，2人現時獲准保釋候查。

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記者：曾秋文