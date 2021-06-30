【食用安全】兩男狂吃荔枝眼前一白險失明　荔枝含天然化學物大量進食可致死【附食用宜忌】

荔枝吃太多，可有機會引發生命危險！近日廣東中山有兩名男子一次過進食大量荔枝後，雙眼不適求醫，幾乎失明。本港食物安全中心曾引述研究指出，荔枝含有天然化學物質，若空肚期間大量進食，可導致抽搐、昏迷，甚至死亡。

據內媒報道，一名46歲吳姓男子本身患有白內障，情況不算嚴重。但他進食大量荔枝後，血糖飆升，導致脈內防水的無機鹽成分降低，水分倒流反滲，滲入晶狀體內，令白內障問題加劇，突然眼前白濛濛一片，甚麼也看不見，險些失明。另一名男子姓廖，本身患有糖尿病，進食大量荔枝後，血糖水平上升，引發眼部周圍神經病變，因動眼神經麻痺而導致上瞼下垂。

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主診醫生指出，荔枝糖分較高，果糖高達20%，較易令血糖波動，因而引發各類病變，導致原有的基礎疾病家中，例如出血、玻璃體積血而致病情加重，或黃斑水腫均需要干預治療。她解釋，食用荔枝後，果糖在人體轉化，需用大量葡萄糖，若葡萄糖不足，來不及「增援」，就會很易出現血糖低的情況。荔枝糖分高，糖尿病患者若大量進食，則更易引發各種病變。

荔枝食用宜忌

進食荔枝要留意份量、食用時間，點擊圖片看5大注意事項：

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專家：荔枝含天然毒素

本港食物安全中心曾引述研究指出，荔枝含有兩種天然化學物質hypoglycin A（次甘氨酸甲）及MCPG（亞甲環丙基甘氨酸），未成熟的荔枝含量更高。這些物質會抑制人體產生葡萄糖，令人出現抽搐、昏迷、甚至死亡，幼童更屬於高危一群。

食安中心解釋，相對於成年人，小朋友的肝醣儲備較少，不吃正餐更容易導致低血糖。如果兒童在空肚期間大量進食荔枝，就會令本來已血糖偏低的他們，更容易抽搐昏迷、甚至死亡。

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士過去曾受訪指出，「次甘氨酸甲」及「次甘氨酸乙」常見於荔枝果實，是天然存在於果實的毒素。當果實漸漸成熟時，果肉的「次甘氨酸甲」會明顯降低，而在果核內的「次甘氨酸乙」則會大大提升。

因此，如進食未成熟的荔枝果肉會增加風險，可令進食者血糖降低，出現嘔吐或暈眩等不適症狀。若空肚進食，毒性會更快出現，因小孩體重較輕，肝腎解毒系統不及成年人，其中毒風險亦相對較高。

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責任編輯：羅嘉欣