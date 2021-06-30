【寵物情緣】公關貓奴養貓逾廿載悲喜交集　為貓主子娶妻擺烏龍迎來雄貓

▲ 與貓為伍20多年，Samantha說養任何寵物都是反覆思量、深思熟慮才養下，要做一個負責任的主人。

公關Samantha小時候執了一隻街貓回家飼養，但被家人棄掉，以為從此不敢養貓，結果長大後成了「貓奴」。

曾因愛貓在短時間內離世，立意不為家中再添貓成員，怎料與亡貓猶如「餅印」的另一個牠出現眼前，再次心軟。現家有二貓的她生活既忙碌又甜蜜，細說與3隻貓兒的緣份，心頭再一次悸動。

第一段緣份——肥仔

2002年12月一個天黑灰濛的星期六，Samantha與丈夫在旺角火車站附近閒逛，見一寵物店門口有一隻楚楚可憐的小白貓，嗚嗚的似向她呼叫，心中動了憐憫之情。

她立即致電「貓癡」同事，問了一些養寵物需要注意事項，他倆便決定一人一任務：Samantha負責貓兒的飲食、丈夫負責處理排泄物，就這樣，小生命便融入他們的新婚家庭。

▲ 肥仔鼻子突然脫掉了上一大片毛，原來是患了金錢癬。（被訪者提供）

生性活潑可愛的小白貓，兩眼一藍一綠，取名肥仔。小傢伙對家中所有事物都好奇，也名副其實是一隻為食貓。惟返家數星期後，有一天肥仔鼻子突然脫掉了上一大片毛，然後蔓延全身及腳。心急如焚的Samantha火速帶牠看醫生，原來肥仔患上金錢癬。此病很容易在寵物店染上，周遭的環境令寵物集體染病。

猝然而逝 傷透主人心

回家後她為肥仔用藥水洗澡，並且要餵藥，治療兩星期後，貓兒病況終有起色，Samantha此時卻發現自己手腕上有一個約一毫港幣的圓形，沒有脫毛但與肥仔情況相像。由於治療肥仔已經花了一筆錢，不捨得再花一筆錢再看醫生，她於是自行藥房買了枝退癣藥塗搽，幸也治癒了。

肥仔陪伴了Samantha人生高低起伏17年，面對寵物的生老病死，隱隱心中有數，可惜有些事情是她難以預計。2018年12月24日，肥仔不適，一看醫生即安排入院，原來牠有腎病。「牠過世日子是12月30日，前後7日，好震驚，事後不斷回想是否自己做錯了甚麼所致，餵錯牠食藥嗎？有何做得不好？不這樣做會否生命長一點……」Samantha的聲音愈說愈小，小得幾乎像耳語。

▲ 處處見到屋主是愛貓的人。（黃建輝攝）

「新婚不久肥仔便進駐我家，以為自己面對寵物離別已有足夠心理準備，但原來可以傷心到這個程度，更想過不再增加養貓數目。」她愴痛得不敢告訴別人這個殘酷事實，不斷哭泣，沉重心情維持了半年。

第二段緣份——雪雪

雪雪有個溫柔可愛的名字，卻是一個4歲雄貓。牠的加入，是朋友家中有30隻貓，數量過多，想找一些愛貓之士收養，當時Samantha已養了肥仔。「曾問過肥仔帶新成員回家可好，其實沒有人或貓不會不喜歡雪雪，第一次見牠很合眼緣，活潑又肯玩。」二貓一拍即合，相親相愛度過不少快樂時光。

▲ Samantha有貓心滿意足，事事考慮貓兒的需要為先。她亦開設社交平台分享貓兒點滴，Facebook及IG ：貓眼遊記 Nekoyakei。（黃建輝攝）

雪雪來Samantha家時僅得3個月，以為牠是女的，與肥仔娶個老婆豈不成美事？怎料愈養愈不對路，在獸醫診所身體檢查，雪雪竟是男兒身！Samantha擺了一個大烏龍，為肥仔娶妻如意算盤落空。大哥哥肥仔不論新丁是男是女，對牠寵愛有加，初生B雪雪把牠當作奶媽吮奶也毫無怨言及抗拒。

事事小心「觀察者」

她像時下父母：仔又好、女又好，都是一樣湊法。雪雪性格事事像大少爺，懶理世間事。你以為牠肯做這做哪，卻毫不理會。鍾意就吃、不喜歡就掉頭走，也不愛別人打擾。

一臉酷相的雪雪，愛吃魚肉和雞肉，但必會經過一番觀察才慢咽細嚼。常站在高處觀望，是一個小心翼翼的「觀察者」。

肥仔17歲患腎病離世時，Samantha驚醒到貓兒要多飲水，會親自烹調魚肉和雞肉給雪雪吃，夾雜南瓜和雞蛋，希望能讓牠多從食物中攝取一點水份，而不是乾啃貓餅。

第三段緣份——花花

肥仔走後一年多，花花進駐Samantha家。與花花相遇，也是因緣際會。當日Samantha本想去看一個展覽，但入場費太貴而打消念頭，閒逛貓店卻與花花電光火石間「撻著」。「因花花無論毛色、樣貌甚至鴛鴦色的雙眼，與肥仔是倒模般『撞貓樣』。剎那間心裏在糾結：不要買貓，要養貓應該領養優先。」Samantha走開一會讓情緒冷靜，再重回貓店依然怦然心動，覺得牠是肥仔的天使化身，便把花花買回家。

▲ 花花為貓大使，化身桃太郎，宣傳岡山旅遊及吃喝玩樂新事。（被訪者提供）

她承認當初這舉動是有點鹵莽，之前也沒有和雪雪商量，打開門驀地見有新貓進場，雪雪隨即採絕食態度以表不滿，只是縮在一角不動聲色。「我是有點後悔的，滿心歡喜找到『肥仔2.0』回來，沒料到雪雪有此反應。」結果要將花花放置在奶奶的家一段時間，天天如探病般去看望。另一方面，日日開解雪雪，更買了一個貓香熏回家，讓牠紓緩壓力。個多星期後，才接回花花回自己家，讓兩貓相處。

事實上，雪雪和花花不是太合拍，因後者性格過於活躍，常常動手動腳，冷靜與熱情之間，形成一道隔膜，共處一室，不是各自為政，就是打架居多。「與人相處一樣，無得勉強。」

與貓相處心得

多年照顧貓兒經驗，Samantha早已駕輕就熟，食物主要為乾糧並加入烹煮的蒸雞肉、魚肉、蛋黃和南瓜，多飲水。經常留意貓兒的排泄物，她說從排泄物可窺見動物健康狀況。

她還兼顧貓兒的身心發展，適時帶牠們「放電」。Samantha近年嘗試「放貓」，繫好貓帶後，讓牠們在公園探索。雪雪初時死也不肯落地拼命抓着主人，弄得她一身是尿；花花則像一隻狗「扯繩」四處衝，可見二貓個性南轅北轍、大相徑庭。

▲ 活躍分子花花，「放貓」時間出街蹓躂最開心。（被訪者提供）

大膽的花花足迹最初只是在樓下，後來愈放愈遠，走到遠一些的公園。「小朋友見有人放貓都十分好奇，紛紛包圍着，花花也不怕羞擔當親善大使一職逗人玩，或主動接觸同樣在放貓的貓兒，場面有趣。」

從雪雪的情況，她了解到貓兒也會有不開心情緒。「貓性格各異，不能一本通書睇到老，或者把一套方法用諸於另一隻貓身上，與人一樣，需因材施教。」

她坦言，雖是主人身份但屬「下把位」，事事考慮貓兒的需要為先。「我工作時牠們在搗蛋、嗌肚餓，我便會讓牠們先放電及準備食物，再埋首自己的事情。你帶得貓兒回家，就要有責任，令牠們生活OK。有時候在街上見到可憐的流浪貓，都閃過一刻帶不帶回家，但屋企不算大，暫容不下3隻貓兒，也不想分薄現有兩貓的愛，暫時家中暫不會再添新的貓成員了。」

與貓為伍20多年，Samantha說養任何寵物都是反覆思量、深思熟慮才養下，要做一個負責任的主人。

記者：周美好