【好人好事】疫情下失業獲餐廳老闆贈食　單親母女寫信答謝︰絕望之際有你

▲ 台灣一名單親媽媽在疫情下失業，幸獲一位餐廳老闆贈予食物。

新冠肺炎肆虐全球，不少人在疫情下失業，家庭經濟出現困難。台灣一名單親媽媽就在疫情下失業，幸獲一位餐廳老闆贈予食物，以解燃眉之急。近日她與女兒親筆寫了一封信給老闆，答謝他無私助人，令母女在絕望之際出現一線曙光。

該名餐廳老闆在疫情下伸出援手，為有需要的低收入或單親家庭提供待用餐及白米。他昨日（29日）在facebook群組「信義區三兩事」發文，公開一對單親母女寫給他的感謝信，並表示收信後讓他感動流淚，「第一個反應起雞皮疙瘩，接著眼淚往肚子吞」。他坦言自己同是單親家庭，因此特別感觸。

餐廳老闆送待用餐白米

老闆最近還跟員工開玩笑指，送出去的便當比他們這兩個月吃的還多，可是他認為非常有意義，寫道︰

人往往只是需要一點鼓勵或幫助，尤其在這非常時期，不要讓漠視，成為壓垮他們最後一根稻草。

▲ 單親媽媽與女兒寫給餐廳老闆的感謝信。（「信義區三兩事」fb群組圖片）

他對自己仍有能力去幫助別人感到榮幸，更稱「我還撐得住，有需要我可以幫您」。同時，他上載了一名單親媽媽與女兒的親筆信。這名媽媽在信中表示，幾個月前曾跟女兒去他的店裡，領取待用餐券和一包米。她想跟老闆說聲「謝謝」，

非常感謝您，在如此嚴重的疫情之下，還願意伸出援手幫助像我一樣的『陌生人』，並且不求回報。

單親媽獨力湊女的故事

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而在信件的最後，相信是女兒用顏色筆畫上一些圖畫，以注音符號寫上，謝謝叔叔請她吃好吃的飯，還盼望「長大以後我也要像您一樣，幫助別人」。

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責任編輯：王明芳