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【ART呃】朱柏康+陳淑儀終跟偶像合作　秋生盼舞台界快回復正常

娛樂 11:30 2021/06/30

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《ART呃》將於8月公演。

「神戲劇場」將於8月13日起在演藝學院演出舞台劇《ART呃》，陳淑儀、朱栢康近日在演藝大師兄黃秋生、監製張珮華及導演張銘耀的團隊帶領下，連日進行綵排工作。

舞台劇《ART呃》圍繞一幅拍賣得來的名畫，劇中三位好友秋生、朱康和淑儀化身專家，對這幅名畫各持己見，在爭論之間產生不少喜劇元素。

秋生談到今次演出感受，他表示該劇於兩年前已計劃，準備了也有一年，可是去年因疫情延後了一年，他說有機會做，就做先，如果再等，等到完全百份百回復正常情況真不知要等多久。

「神戲劇場」成立了8年，過往演出過多個劇目如《EQUUS馬》、《狂揪夫妻》、《仲夏夜之夢》、《搞大電影》及《夕陽戰士》，秋生希望《ART呃》不會是最後演出劇目，只是暫時停，或者轉一個形式，劇場生態開始轉變，要觀望。」

朱柏康和陳淑儀可跟大師兄合作。

陳淑儀和朱栢康首次跟大師兄黃秋生合作，異口同聲好期待，更是夢寐以求。其實陳淑儀於2008年與黃子華、鄧偉傑曾演出同一故事舞台劇《男磨坊》，不過今次淑儀演出另一個角色。
談到今次的角色，淑儀不失幽默︰「我份人好謙虛，而這個角色好喜歡藝術，為了一幅畫，引起朋友間衝突。」朱康正經說︰「我好驕傲又自大，同個角色相差好遠。」

而今次朱康演當年淑儀曾演過的角色，問淑儀有沒有貼士贈對方？他說︰「貼士就是，最好唔關事，排練時就關事，係咪好高呢？」朱康面對曾任他導師的陳淑儀，及大師兄黃秋生，坦言會怯場，他說︰「一個老師、一個大師，是我夢寐以求班底，好期待同享受過程。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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