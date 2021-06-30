【生命鬥士】3年前意外重創脊柱致半身癱瘓　德國女車神展示疤痕浴火重生

▲ 3年前意外重創脊柱致半身癱瘓，德國女車神禾歌（Kristina Vogel）展示疤痕浴火重生。

曾奪得11次世界冠軍、被李慧詩視為勁敵的「德國女車神」禾歌（Kristina Vogel），在2018年6月一次練習期間「炒車」，脊椎斷裂，下半身癱瘓，被逼結束運動員生涯。3年過去，日前禾歌於社交媒體分享一輯相片，勇敢展示她身上的疤痕，並說道，「所有疤痕都是我生命的一部分」、「缺陷也是美麗的」。

2018年6月26日，禾歌在練習期間受傷倒地，因脊椎斷裂，下半身癱瘓，無法再走路。受傷後，她學習用輪椅走路，3年來一直以頑強鬥志繼續向前，投入第二人生，而她亦會以製作及技術人員身份參與今屆東京奧運。

本月26日，正是禾歌受傷3周年，她於社交媒體分享一輯相片，展示了身上的疤痕，從相中可見，禾歌臉上、脊椎、鎖骨、胸側上的一道道疤痕依然清晰可見，但她臉上卻流露出從容、自信的笑容。

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她在帖文中寫道，「3年前的今天，2018年6月26日，我的人生發生了變化，傷疤劃花我整個身體。也許我會憤怒，我會覺得我的身體不再美麗。不！我要慶祝生命，我身上所有傷疤都是我生命中的一部分，它們展示了我經歷的一切。」

她又說：

缺陷也是美麗的，要堅強、要解放、要性感，做你想做的一切，3年後，我還是我。

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責任編輯：羅嘉欣