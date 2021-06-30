【識貨】路芙自揭3年無工開　寄語同行踏實找出路：有機會扭轉局勢

▲ 於真人競技騷《識貨》，嗆芙跟何遠東被淘汰。

無綫真人競技綜藝Show《識貨》進入尾聲，昨天（6月29日）晚播出的節目總共淘汰4名藝人，包括路芙、何遠東，以及踢館的丁子朗與郭子豪。至於其餘「見習主播」陳嘉佳、陳自瑤、黎諾懿、黃頌明成功晉身準決賽。

其實路芙一直表現不俗，她在全場掌聲下離場。路芙並自揭3年無工開，並勉勵同樣前路茫茫的同行：「我們來學做生意，其實是給自己一條生路行，實際上我過去三年真的沒工作，真是沒有搞作，自己又做剪片又寫網站又帶貨。真的要給予機會突然沒工作的藝人，這個（學做帶貨）就是一個出路。」

▲ 路芙離開錄影廠前，說了一番感言。

最後她語重心長說：「大家別再說待疫情完了又有嘢拍，真是別多想，因為有排都諗唔到，不如踏實一點去做事。」

同場的子豪聽到路芙一番肺腑之言時不無感動，更坦承有所反思：「我有點感動，我覺得自己身在福中要知福，我在TVB可以拍劇又拍綜藝，真好幸福，要好好珍惜。」

▲ 陳自瑤向路芙送上祝福。

昨（29日）晚節目播出後，路芙於社交網上載了自己的演出片段，並感性留言謂：「過去兩、三年時間真係好難行，幸好有幾位好朋友以及我的信仰（畀到我）最大堅持，當然家人是一個最重要的愛護；大家作為藝人疫情令到自己冇工作做，千祈不要灰心，盡量學習多些市面上需要的技能，那就能夠有機會扭轉自己個局勢。」

路芙對這兩年期間找她工作的朋友表示感恩之餘，亦感激無綫給予她這個演出機會，讓她更認識自己及學習了更多技術。

▲ 何遠東也感觸到差點留下男兒淚。

至於向來予人開心果形象的東東，離別一刻亦不忘感性謂：「大家不用那麼傷感，我覺得來到今日已經好精彩，我們每一個都成長和學習中。」

事後他提及陳自瑤在他離開錄影廠時衝出來送上擁抱以表不捨時，他亦差點流下男兒淚：「YO仔不捨得我走，但我必須要走，我再留低眼淚會流出來。」