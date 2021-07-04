【生命鬥士】2歲患癌切腫瘤幼稚園被欺凌　台灣YouTuber僅剩一顆腎臟運作

▲ 一隻阿圓自爆幼時患癌經歷。

台灣人氣YouTuber「一隻阿圓」不時會在Instagram曬靚相，最近她上載的一張照片中，因腹部露出一道明顯疤痕而引發網民好奇。阿圓因此出面解釋，自己小時候曾患癌切除腫瘤，目前僅剩一邊腎臟運作。

▲ 「一隻阿圓」最近在IG解釋肚皮留疤原因。（圖片來源：IG@nanaciaociao）

阿圓因甜美外型再加上不時分享扮靚資訊，活躍於社交網絡，所經營的YouTube頻道「一隻阿圓」訂閱人數達67.4萬。最近她就在IG上載了一張穿上運動內衣的相片，因腹部留有一道明顯疤痕，有網民就留言問原因。

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隨後阿圓在IG限時動態回答網民，指小時候患癌，2歲時癌症腫瘤一度包住她的右邊腎臟，因此切除。又透露自己目前剩下一邊腎臟運作，超音波顯示左邊腎臟比較大顆：

所以我不喜歡別人對我開任何腎臟有關的玩笑。

其實阿圓過去亦曾拍片講述「抗癌」話題，當中就曾提過童年患癌經歷。她指自己當時因年紀還小，沒有太多情緒，只是意識到生病令自己掉髮。印象最深刻是讀幼稚園時，因戴帽上學而曾被欺凌。由於曾大病一場，阿圓亦呼籲觀眾若有身體不適，要及時到醫院檢查、接受治療，獲不少網民留言鼓勵。

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兒童患癌有多常見？根據醫管局資料顯示，癌症主要發生在年長人士身上。一半的癌症發病於 65 歲或以上，而兒童及青少年（ 0至19 歲人士）中確診癌症只佔整體患癌人數0.6%。在2018年，本港共錄得189 宗兒童及青少年癌症新增個案，當中男性佔 92 宗，而女性佔97 宗。

其中屬兒童及青少年常見癌症之首為白血病，佔全年新症個案近33.3%，其次是佔15.9%的淋巴瘤，再之後是胚胎細胞及生殖腺腫瘤，佔整體12.2%。

中大兒科學系教授李志光醫生曾受訪稱，已發達地區多以白血病為兒童常見癌症，歐美等地白血病個案亦佔兒童癌症3成：「全世界都是這樣」，成因不明，當中8成患童均屬急性淋巴細胞白血病。

李志光指，白血病雖常見，惟痊癒率高，其中急性淋巴細胞白血病治癒率高達93%，即使復發後治療亦可康復。他解釋，白血病不似其他癌症般可分期數，多以發病年紀、發病時白血球水平等決定屬高中低危患者，一般2成白血病患童屬高危，可透過化療治療，大多需輔以幹細胞移植，近年亦有針對難治性白血病的免疫療法。

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責任編輯：羅嘉欣