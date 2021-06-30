【冤枉新秀】容祖兒親自揀歌PK　張敬軒選學員自認鹹濕耳

▲ 張敬軒和當奴任星級評判。

由冤枉娛樂舉辦的「冤枉新秀訓練營」早前找來七仙羽師傅為14位參賽者預測賽果，終挑選了Jaime（花名：燒賣）、子然、Jeffrey及Tina為四強。經歷一輪準備後，14新秀訓練生進入培訓階段，首先進入三日兩夜訓練營。

同是唱歌比賽出身的泳兒（Vincy）及許靖韻（Angela）亦親自到場指導學員！隨後展開首輪比賽時，更請來張敬軒及當奴作為首場賽事評判。

在訓練營的三日中，學員需接受唱歌、跳舞及演技三大考驗，在唱歌項目中，表現最好分別是燒賣、子然及Andy（花名：大家好）；演技方面則是Adam（教練）、林俊傑和燒賣比較突出；跳舞部份則由有跳舞底子的Jonathan勝出。嘉賓導師Angela分享自己參賽時曾經是中下游位置，參寄語排名較後的參賽者不要灰心。

綜合三個項目，表現得最好的燒賣及大家好被任命為第一階段兩隊的隊長，之後比賽則分成兩組進行。出camp後，另一嘉賓導師Vincy現身，當唱出經典歌曲《感應》時，一眾戴着眼罩的參賽者驚喜萬分。

▲ 泳兒陪入營。

Vincy亦地與自己的歌唱老師—啤老師前來跟參賽者上堂。而吳浩康（Deep）及洪卓立（Ken）亦有現身為學員打氣。

日前播出的一集終於正式展開比賽，軒仔和當奴擔任星級評判，軒仔表示自己不太適合任這類型比賽的評判，因為有太多情緒干擾，「因為會想起自己初入行時好多難處，冇辦法去做到一個好嚴厲的評判，會有啲同情分。」

當奴亦坦言抗拒做判，因為感覺殘忍，「睇到好多行家做評判之後會被其他人問『點解揀呢個？點解唔揀嗰個？』，所以好大壓力。」不過他笑說因為這次有軒仔「坐鎮」令他放心不少，「我覺得大家會鬧軒仔唔會鬧我，哈哈。」他更謂要放下私心，「今次為未來找可造之材，所以要放低鹹濕眼。」軒仔則表示自己較「鹹濕耳」，「我會鍾意聽好聽聲音。」

▲ 大師姐容祖兒選曲PK。

首場唱歌對決是由兩隊的隊長燒賣VS大家好，「指定曲目PK」的「PK挑戰歌」是由大師姐容祖兒親自挑選的《東京人壽》。軒仔忍笑說：，「我今日見到她，全程是我三姨個樣，她們是一個餅印，覺得見到我三姨唱歌，有好不安感覺。」

輪到燒賣出場，主持李靖筠（Gladys）、星級導師Angela及Ken都對她看高一線。在評分時，當奴最後轉軚投大家好一票：「我見到兩位判評，之後我覺得自己忽略了，第一個出來是大家好，老實講的確是好點。」軒仔亦表示欣賞大家好一個細節位：「他的舞台禮儀，唱完後有向我們、觀眾躹躬，向後面嘅樂手老師躹躬，是我們『old seafood』會加分位。」最後大家好先拔頭籌，勝出首場對決。

▲ 大家好和燒賣成大熱。

第二場的Medleyt對決由Helen（花名：Midnight）VS Chris（花名：譚仔），Midnight挑選了《劊子手最後一夜》、《帶走你的垃圾》及《娑婆》三首歌曲，星級導師Vincy、Angela及主持Gladys則focus在她豐滿的身材上，完全錯重點。

對手譚仔則以《時光機》、《愛．無膽》及《騷靈情歌》迎戰，二人表現高質，評判們都難以取捨，不過軒仔很快已有決定，更大讚Midnight識揀歌，「三首歌都好fit你，好投入、tone好聽、有個性。」最後一致通過Midnight勝出。