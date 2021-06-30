【stem教學】推動運算思維教育獲獎 老師感滿足：提升學生思維能力

▲ 聖愛德華天主教小學的鄭婉婷老師於「賽馬會運算思維教育」嘉許禮中獲頒發成為CoolThink夥伴(CoolThink Fellow)。

很多人認為編程只與電腦或資訊科技科目有關，事實上，重中之重是學習運算思維，即有系統地分析及解決問題的思考方法。聖愛德華天主教小學的鄭婉婷老師於「賽馬會運算思維教育」嘉許禮中獲頒發成為CoolThink夥伴(CoolThink Fellow)。

由當初不認識編程成為CoolThink fellow，鄭婉婷老師認為編程平台操作的技巧可以靠自學逐步掌握，但教學的方法很影響學生學習的成效。她解釋，教授運算思維課程的方法，包括如何讓不同能力的學生掌握運用編程平台等技能、理解課程中的運算思維概念、培育正確運用編程技，敢於創新的態度是當中的難點。因此在推動CoolThink課程的過程，透過持續學習、課堂實踐、同儕觀課、不同的交流中，才能逐步掌握教授運算思維課程的透法。

鄭老師指出，運用參與進修時學到的教學法，配合日常教學時實踐的經驗，將CoolThink課程內容及教學的方法授予不同的老師；再運用自己教學時遇到的難點，於教師培訓時分享與老師了解，有助老師於開始教授CoolThink課程時，更易掌握。

不過，CoolThink也為教學帶來很大滿足感，包括學生能於其他學科、比賽或日常生活實踐於CoolThink課程學會的運算思維概念、協作解難方式及勇於創新思考。而且在進行老師培訓後，能讓老師感受到教授CoolThink課程對學生的重要性及能有效解決老師的教學難點。

最令她難忘的是，曾有一位學生各學科的能力已很好，但處理日常的問題時，在思考解難、自信心方面也有很大的進步空間。學生在課堂學習運算思維課程及參與相關比賽後，逐步發揮了他解難思考的能力，讓他有機會發揮創意及潛能，面對不同的問題都能自信、有條理地應對處理。

除了該名學生外，鄭老師發現，CoolThink能夠提升學生的思考解難能力，遇到問題時，懂得先自己尋找答案、與同學討論及主動發問

能夠掌握發揮創意的方式，將天馬行空的意念，運用學會的運算思維知識實踐出來，亦樂於主動學習，尋找不同的解決方法。此外，也可以在匯報及展示的過程中，提升自信及表達能力。

責任編輯：鄺嫻

