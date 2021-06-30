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【揚威海外】港代表隊於國際電腦奧林匹克競賽獲1金3銀　為參賽以來最佳成績

社會 12:59 2021/06/30

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4名學生代表香港參加本月19日至25日網上舉行的第33屆國際電腦奧林匹克競賽，表現優異。（左至右）謝昶豪、謝凌睿、梁譽曦及楊汶璁。（政府新聞處）

4名香港學生代表隊成員於第33屆國際電腦奧林匹克競賽（IOI 2021）取得佳績，奪得1面金牌及3面銀牌。其中，就讀拔萃男書院的梁譽曦獲金獎；荃灣官立中學謝昶豪、喇沙書院謝凌睿及香港培正中學楊汶璁則獲銀獎。

教育局局長楊潤雄今日（30日）祝賀香港隊在賽事中表現卓越，提到香港隊在國際電腦奧林匹克競賽取得優秀成績，是自從1992年參賽以來，取得的最佳成績，實在令人鼓舞。

他亦表示，感謝學界與教育局一同協力推動STEM教育，過去數年努力不懈，不單透過優化課程及課堂教學推廣STEM教育，亦在課堂以外提供多元的學習機會，例如上周航天科學家團隊進入校園，跟學生分享國家航天工程的寶貴經歷，藉此激發同學崇尚科學及科技、探索未知、敢於創新的熱情。

他續指，教育局持續支援學校推動STEM教育，通過課堂內外的活動，包括專題研習和參與比賽，幫助學生於STEM範疇建立穩固的知識基礎，培養他們的創造力，運用知識技能實踐解難、培育創意、豐富學習經驗及拓闊視野。

因應新冠肺炎疫情，今屆國際電腦奧林匹克競賽改以網上方式進行，共有88個國家或地區參與，屬世界上技術水平最高的中學生編寫電腦程式比賽，專為二十歲以下中學生而設。比賽透過在線監督，參賽者於六月十九日至二十五日在所屬國家或地區參賽，並參與虛擬活動。參賽選手須在比賽周內用電腦編寫多個程式。要取得良好成績，參賽者必須有良好的解難能力及編寫程式技巧。

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責任編輯：曾卓鋒

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