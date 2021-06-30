【出軌丈夫】空姐太太「捉姦」怒打人妻情婦　律師丈夫肉身護情婦斥責太太

▲ 內地一名太太揭發丈夫出軌，在商場停車場怒打情婦。

心愛的另一半出軌，相信絕大多數人都無法接受。最近內地網上瘋傳「捉姦」短片，一名女子和其丈夫，以及相信是丈夫的情婦，在一個商場停車場內爭執。期間太太不斷控訴兩人的偷情行為，而丈夫從頭到尾一直在保護情婦，更揚言要與妻子離婚。

▲ 妻子怒扯情婦的頭髮，丈夫欲把她拉開。（影片截圖）

妻子怒打情婦

綜合內媒報道，事發在江蘇無錫一個商場的停車場內，一名女子與閏密駕駛白色私家車，截停了其丈夫的黑色私家車。據網上流傳的片段所見，所有人下車後，太太怒扯相信是丈夫情婦的頭髮，丈夫一直擋在兩人的中間，嘗試分開她們，而太太的閏密一直在旁拍攝情況。

任職空姐的太太不斷控訴兩人的出軌行為，指自己與任職律師的丈夫結婚6年，並育有2子。她亦控訴丈夫一年只給自己萬多元人民幣養育兒子，不能接受丈夫「偷食」，

我給你生了兩個孩子，差點死在手術台上，你就這麼對我嗎？

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賤夫全程維護出軌對象

期間太太一直扯著情婦的頭髮，又用腳踢和打她，而丈夫一直保護著情婦。他最初為出軌一事向妻子表示「是我不對」，但後來惱羞成怒，反斥與妻子「三觀不合，性格不合」，嘗試合理化自己的行為。據太太的說法，丈夫出軌的對象是其高中同學，不但已婚更育有一名女兒。

據畫面顯示，作為律師的丈夫全程維護著情婦，不但不斷數落自己的妻子，更理直氣壯地指「離婚了我讓你一毛都拿不到」。片段流出後在網上瘋傳，網民紛紛怒斥賤夫的言行，「這種男人不配有好妻子」、「搞破壞還理直氣壯？」、「自私自利的傢伙」。

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責任編輯：王明芳