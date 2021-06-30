【我們再不講再見】戴祖儀涂毓麟成樂壇新CP　Joey+Oscar跨公司合唱互相欣賞

▲ 戴祖儀與涂毓麟接受《StarTalk》主播許文軒訪問。

日前戴祖儀（Joey）及涂毓麟（Oscar）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談跨公司合唱新歌《我們再不講再見》感受。

Oscar說：「呢首歌嘅復合主題係由監製Eric Kwok提出，初初我都好好奇，點解Eric想做一首復合歌，所以我上網一Check，發現原來佢自己講過，佢同佢太太葉佩雯，係分過手再復合，（即是首歌在講Eric自己？）呢方面我冇證實，係我自己猜測。」

對於被外界指合襯，Joey說：「呢首合唱歌係講分手後復合嘅情侶，如果姊弟戀嘅歲數差太大就顯得好過份，所以我之前都有Research下佢嘅年齡，好彩都只係差兩年。其實我哋呢個合作冇刻意營造一個CP，但好開心大家接受咗，希望可以Long Lasting，所以我都好期待之後會有多啲合作。」

Oscar則說：「通常男女合唱歌，女仔嗰邊嘅Fans通常會有微言，但好彩今次佢班Fans超支持。」Joey笑指她的粉絲好好，希望自己能夠認識多些男生，所以對Oscar表示接受！

談到戴祖儀被Eric Kwok稱讚，她說：「其實自己對唱歌冇乜自信，雖然我係唱歌出身，但之前畀人批評唱歌同唱Live唔穩定，所以有啲怕咗唱歌，搞到好大壓力同驚，慢慢失去咗入行時對唱歌嘅喜愛，依家Eric讚一讚，都畀返我好多信心。」

Joey又說：「始終自己綜藝同做主持較多，有時都好擔心大家會忘記我係歌手出道，所以每個月自己都會喺網上個人頻道做一啲音樂上嘅Project，好似Cover 動漫歌等等，提醒大家我係歌手之餘，亦提醒自己對音樂嘅喜愛。」