  • 32°C
香港時間 : 2021630日 (週三) 14:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022DSE】考評局宣布精簡明年文憑試12個甲類科目評核要求　包括取消中文科口試、歷史科卷一縮減考試時間等

社會 13:22 2021/06/30

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

2022年文憑試的甲類科目筆試將於明年4月22日至5月21日舉行。（資料圖片）

新冠肺炎疫情反覆，因應疫情對學校面授課堂的影響，考評局今日（30日）宣布，公開考試委員會議決通過精簡2022年香港中學文憑考試12個甲類科目的公開考試評核要求，以釋出教學時間，讓師生在學與教方面更具彈性。有關安排只適用於2022年的考生，考評局已通知學校相關安排及修訂來年的考試時間表。

點擊圖片即看精簡筆試評核要求安排：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

部分修訂包括：

  • 中文科：中國語文 [卷四：說話能力]取消
  • 企業、會計與財務概論：二甲會計單元：乙部由必答題，改為三選二作答；二乙商業管理單元：乙部由必答題，改為二選一作答
  • 中國歷史：[卷一] 第一部分：必答題分拆為兩題，考生需選答一題；第二部分：從甲、乙兩部分共六題中選答兩題，不受從甲部及乙部各選答一題的限制
  • 經濟：[卷二] 取消丙部結構/文章式試題
  • 歷史：[卷一] 由必答題，改為四選三作答；考試時間減少 15 分鐘，修訂後的考試時間為 1 小時 45 分鐘

考評局已於本年2月初宣布，取消2022年文憑試十個科目的校本評核及精簡其餘四科的校本評核；因應公開考試的精簡，現進一步修訂文憑試甲類科目的《評核大綱》，包括取消中國語文科口試，以及精簡部分科目的筆試或實習考試之評核要求。

2022年文憑試的甲類科目筆試將於明年4月22日至5月21日舉行（點擊查看時間表），英國語文科口試則暫定於明年3月下旬/4月上旬至4月中旬舉行；成績則暫定於2022年7月20日公布。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅、曾卓鋒

相關文章

【DSE2022】教協去信考評局　促及早公布考試安排以釋除疑慮
17:30 2021/06/18
【DSE2022】教協去信考評局　促及早公布考試安排以釋除疑慮
【DSE2021】中學文憑試7月21日放榜　聖保羅書院一眾舊生拍片為考生打氣
13:38 2021/06/24
【DSE2021】中學文憑試7月21日放榜　聖保羅書院一眾舊生拍片為考生打氣
【DSE】2022年考試費加價2%料影響自修生　日校考生費用由政府代繳
11:44 2021/06/25
【DSE】2022年考試費加價2%料影響自修生　日校考生費用由政府代繳
【堅毅學生】腦癱中六女生不甘一世坐輪椅　發奮考DSE盼讀特殊教育助同路人
18:56 2021/06/28
【堅毅學生】腦癱中六女生不甘一世坐輪椅　發奮考DSE盼讀特殊教育助同路人
【星二代學校】許秋怡王書麒兒子男拔畢業　17歲仔高過爸爸母子似足姊弟
14:20 2021/06/29
【星二代學校】許秋怡王書麒兒子男拔畢業　17歲仔高過爸爸母子似足姊弟
【海外升學】美國升學SAT完勝IB及DSE? 哈佛女生：SAT考試內容比較少
18:08 2021/06/29
【海外升學】美國升學SAT完勝IB及DSE? 哈佛女生：SAT考試內容比較少

你可能感興趣

【DSE2022】教協去信考評局　促及早公布考試安排以釋除疑慮
17:30 2021/06/18
【DSE2022】教協去信考評局　促及早公布考試安排以釋除疑慮
【DSE2021】中學文憑試7月21日放榜　聖保羅書院一眾舊生拍片為考生打氣
13:38 2021/06/24
【DSE2021】中學文憑試7月21日放榜　聖保羅書院一眾舊生拍片為考生打氣
【DSE】2022年考試費加價2%料影響自修生　日校考生費用由政府代繳
11:44 2021/06/25
【DSE】2022年考試費加價2%料影響自修生　日校考生費用由政府代繳
DSE 歷史科 中文科 疫情 科目 經濟 新冠肺炎疫情 中學 實習 會計

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶