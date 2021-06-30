【2022DSE】考評局宣布精簡明年文憑試12個甲類科目評核要求　包括取消中文科口試、歷史科卷一縮減考試時間等

▲ 2022年文憑試的甲類科目筆試將於明年4月22日至5月21日舉行。（資料圖片）

新冠肺炎疫情反覆，因應疫情對學校面授課堂的影響，考評局今日（30日）宣布，公開考試委員會議決通過精簡2022年香港中學文憑考試12個甲類科目的公開考試評核要求，以釋出教學時間，讓師生在學與教方面更具彈性。有關安排只適用於2022年的考生，考評局已通知學校相關安排及修訂來年的考試時間表。

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部分修訂包括： 中文科：中國語文 [卷四：說話能力]取消

企業、會計與財務概論：二甲會計單元：乙部由必答題，改為三選二作答；二乙商業管理單元：乙部由必答題，改為二選一作答

中國歷史：[卷一] 第一部分：必答題分拆為兩題，考生需選答一題；第二部分：從甲、乙兩部分共六題中選答兩題，不受從甲部及乙部各選答一題的限制

經濟：[卷二] 取消丙部結構/文章式試題

歷史：[卷一] 由必答題，改為四選三作答；考試時間減少 15 分鐘，修訂後的考試時間為 1 小時 45 分鐘

考評局已於本年2月初宣布，取消2022年文憑試十個科目的校本評核及精簡其餘四科的校本評核；因應公開考試的精簡，現進一步修訂文憑試甲類科目的《評核大綱》，包括取消中國語文科口試，以及精簡部分科目的筆試或實習考試之評核要求。

2022年文憑試的甲類科目筆試將於明年4月22日至5月21日舉行（點擊查看時間表），英國語文科口試則暫定於明年3月下旬/4月上旬至4月中旬舉行；成績則暫定於2022年7月20日公布。

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記者：馮琪雅、曾卓鋒