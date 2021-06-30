【港區國安法】駕電單車男首違國安法案續審　警員否認故意向被告擲盾牌

▲ 警員楊俊耀。（林宇翔攝）

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案今（30日）於高等法院續審。辯方盤問警員時指，片段可見警員故意將盾牌擲向被告，並擊中被告的頭盔，警員否認說法，並指盾牌只是在電單車高速與他擦身而過時鬆手。

2020年7月1日案發當日於謝斐道與柯布連道交界設置第4條警方防線的偵緝警員吳太盛今接受辯方盤問時，被指事發時手持盾牌的方法，即未有將軟帶纏著手臂，會使盾牌更易鬆脫，吳否認說法，並解釋事出突然，他另一隻手亦手持警棍，因此沒有選擇。被問及盾牌在什麼情況下鬆手，吳回應指是被告駕駛的電單車高速與他擦身而過時鬆手，辯方直指吳是故意將盾牌擲向被告，並擊中被告的頭盔，吳不同意說法。

▲ 警員朱冠強。陳國峰攝

辯方再向吳慢鏡播放案發片段，指片段可見吳當時手指鬆開，手臂向前，反映他當時正將盾牌擲出，而非一時鬆手，吳否認說法，並指不記得盾牌有否擊中被告，但肯定自己未有伸手觸碰到被告。

辯方再指事件其實是意外，吳不同意，並指他早已舉起盾牌示意被告停車，而被告大可以停車，因此他不認為是意外。

另外，於事發時被被告駕駛的電單車撞倒受傷的警員楊俊耀則供稱，他於事發前曾指向電單車，示意他停車，但不獲理會，電單車更加速撞向他，他被撞至彈開至停泊在路旁的電單車左邊車頭位置，他事後感到肋骨及背部劇痛。

辯方盤問楊時指出，警方當時似乎以人盾方法擋住電單車，楊否認說法，因此他當時以為電單車會停下。

▲ 警員李灝明。（林宇翔攝）

另一被撞倒受傷的警員李灝明則供稱，他被撞傷後至今仍未完全康服，例如左手腕仍感痛楚，一些日常動作如扭水樽蓋都較難做到，其左肩亦感疼痛，左腰有痺痛感覺，現時每3個月需覆診一次。

李於辯方盤問下又供稱，他被撞倒後發現自己傷勢無大礙，遂上前協助制服被告，並有問及被告有否受傷，李又強調被告倒地後仍有逃走的意圖。案件下午續審。

涉案被告唐英傑（24歲）被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替控罪。

另外，負責拘捕被告的警員朱冠強則供稱，案發時電單車向警方加速駛過來，朱一度要避開電單車，期間其手上的盾牌被電單車高速駛過時撞至飛脫，事後不知所蹤。

聆訊本周五(2日)續。

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記者：楊詠渝