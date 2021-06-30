【冒警非禮】涉冒警非禮14歲少女　男商人認罪候判

▲ 被告今（30日）於區域法院承認兩罪。（經濟日報資料圖片）

27歲男商人經社交媒體認識1名14歲少女，並訛稱自己為警員，及後得悉少女的男友曾犯事被捕及少女打算離家出走，商人涉帶少女到酒店要求她進行口交，被控冒充公職人員及非禮罪。被告今（30日）於區域法院承認兩罪，並還押至8月11日判刑，以索取其心理報告。

被告陳栢傑（27歲），報稱商人，今承認於2020年8月25日在香港某處假冒香港警務人員，並於同年11月1日於旺角砵蘭街196號維多利亞酒店一房間內猥褻侵犯女童X。

法官指已收到女童X的受害人創傷報告，辯方則已呈上書面求情，並指被告無案底，因做錯決定而犯案。法官指會為被告索取心理報告，並押後案件至8月11日作判刑，被告還押候判。

案情指，被告與14歲女童X經社交媒體認識，並以假名訛稱自己是高級督察，以前曾與速龍小隊一同工作，該小隊是由西九龍總區指揮官陶輝負責。數月後，X因想打探其男友被捕的消息而聯絡被告，兩人在Telegram上聊天，被告邀請X見面但被拒絕。

及至2020年10月31日，X向被告透露想離家出走，被告陪同X到酒店。被告在酒店房間內要求X進行口交，X最初不願，但因為被告提高聲量，而且房間內只有他們兩人，X不知被告會如何對待她，故最終服從。

X事後報警，警方將被告拘捕。2人之間的短訊內容顯示，X曾質疑被告，為何知道她的家人曾報稱她失蹤，卻不知道她的全名，被告則解釋在示威期間失蹤的人的資料，會存放在另一個檔案等，以誘騙X相信他為警員。

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記者：林欣樂