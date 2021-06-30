【聲夢傳奇】冼靖峰出身喇沙港大畢業任MT　Archie《造星II》落敗學唱歌再追夢

▲ 冼靖峰出身名校。

TVB選秀節目《聲夢傳奇》7強誕生，除3大熱門Chantel姚焯菲、Gigi炎明熹及Yumi鍾柔美外，Archie冼靖峰的表現平均，狀態穩定，7回合的表演中甚少落敗。

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▲ 冼靖峰成為《聲夢傳奇》最後7強。（Instagram圖片）

曾參加《造星2》被淘汰不言棄

冼靖峰現年23歲，中、小學就讀名校喇沙小學及喇沙書院，之後升讀香港大學，畢業後任職MT（Management Trainee 管理培訓生）。不過，在Archie心中卻一直有一個音樂夢。

從Archie的社交平台可見，他以前不時會與朋友夾Band及分享唱歌片，又曾於讀大學時參加歌唱比賽。

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早在《聲夢傳奇》以前，Archie就曾參加ViuTV舉辦的《全民造星2》，但在兩次比賽後已遭淘汰，成績60強止步。

而在之後Archie並未有放棄唱歌，反而在音樂學院上堂學唱歌，再接再厲參加《聲夢傳奇》，現時成功打入最後7強，其穩陣派的表現，更被部分觀眾認為是三甲的實力人選。

▲ 冼靖峰是名校喇沙書院畢業生。（Instagram圖片）

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為追夢日日練跑減肥

而為實踐音樂夢想，中學時期Archie曾重達200磅，而從他的Instagram上也可見以前的他面圓圓，身型也較大隻。不過他並沒有放棄，曾表示因為肥會影響上鏡外貌，加上要練氣唱歌，故買下跑步機，天天在家跑步。

他又指其實自小已是肥仔，故多年來都一直減肥，雖然曾有過想放棄的時候，但為了夢想仍努力堅持。

現時，Archie上鏡已明顯消瘦，面部輪廓突出，印證堅持總會有成功的一天。

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與Windy傳緋聞

早前，Archie被指與《聲夢傳奇》另一參賽者Windy詹天文拍拖，二人不但被網民撞破一同外出吃飯，更在導師泳兒貼出的花絮照中見到二人共用同一耳機，舉止親密。

Archie亦曾與Windy開Live時表示很了解對方的日程及生活，令一眾網民被閃盲，也令他們的緋聞傳得更為甚囂塵上。

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