【迪士尼樂園】城堡音樂匯演《迪士尼尋夢奇緣》首演　中學生：特意入場支持心儀卡通人物

▲ 城堡音樂匯演《迪士尼尋夢奇緣》首演，樂園度假區行政總裁莫偉庭指樂園會繼續從疫情的影響中恢復，並與業界一起重振旅遊業。（陳國峰攝）

本港疫情緩和，主題樂園大型演出開幕。為慶祝香港迪士尼樂園踏入15周年，園方今日（30日）開始推出約20分鐘全新日間滙演《迪士尼尋夢奇緣》，並於去年底開幕的新城堡「奇妙夢想城堡」上演。

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整個演出今日登場，匯演以追尋夢想為題，由20多位表演者演出1首全新原創歌曲「follow your dreams 」及8首重新編制經典歌曲，包括電影《玩轉極樂園》拉丁及流行舞曲「The World Es Mi Familia」及《優獸大都會》混合爵士、搖滾等曲風的「Try Everthing」。

全新《迪士尼尋夢奇緣》日間滙演，共有6幕、全長約20分鐘，6月30日起每日會在「奇妙夢想城堡」舞台上演出4至5場，除了經典卡通人物米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨等參演外，亦有上述兩部電影主角米哥、朱迪及阿力，更有《冰雪奇緣》主角愛莎。演出加入了煙火、音樂噴泉，風箏、氣球等大型道具，城堡外的「護城河」將有水柱從地下噴出。

樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，樂園能夠在15周年慶典及城堡登場後，推出這個音樂匯演，充分體現了樂園精神和毅力，樂園會成功繼續從疫情的影響中恢復過來，並致力與業界一起重振旅遊業，為這個城市出一分力。

觀眾就讀中五的陳小姐表示，疫情下不時入場拍攝，剛完成大考，得知匯演首演特意來支持，最欣賞表演中《優獸大都會》的環節，因為喜歡主角阿力，同時很配服演員的演技和體力，因為連環歌舞都沒有氣喘。

還未觀看匯演的李先生則表示，早前曾觀看匯演內容的簡介，最期待《玩轉極樂園》的環節，可欣賞主角米哥彈奏夏威夷小結他，因曾觀看該電影被其劇情所感動，得悉表演首日推出特意今日入場支持。

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記者：陳麗娜