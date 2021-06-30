【性侵繼女】涉性侵10歲繼女3年繼父囚12年　官斥假繼父之名行淫慾之惡

▲ 現年56歲地盤工涉於3年間分別在內地及香港住所，肆意性侵犯當時10至13歲繼女，涉案地盤工早前經審訊後被裁定兩項強姦罪成，今（30日）於高等法院被判監12年。（設計圖片）

現年56歲地盤工涉於3年間分別在內地及香港住所，肆意性侵犯當時10至13歲繼女，涉案地盤工早前經審訊後被裁定兩項強姦罪成，今（30日）於高等法院被判監12年。法官判刑時斥責被告假繼父之名，行淫慾之惡，嚴重違反繼父之責任，對事主及其母之傷害難以想像，令人憤慨。

被告56歲任職地盤工人，原被控3項非禮、3項強姦、兩項向16歲以下的兒童作出猥褻行為及1項未經同意下作出肛交。事發於2015年9月至2019年2月7日期間，於香港及內地的住所內發生，事主X為被告繼女，當時8至12歲。陪審團早前裁定兩項強姦罪成，其餘控罪不成立。

法官於判刑時指出，被告求情稱事件中沒有使用暴力，亦沒有作出侮辱行為，而且一向愛錫事主。

法官引述事主心理報告指出，事主事後有嚴重創傷後遺症，回想事件時感悲痛憤怒，有自殺念頭及有各種幻覺，對人失去信心，須繼續接受心理治療。

至於事主母親的心理報告則指出，母親事後情緒失控，並透露婚後被告對性緒多異常要求，於教導事主時夫婦時有爭執，事後萌自殺念頭及有創傷後遺症，有嚴重焦慮及情緒低落。

法官指被告假繼父之名，行淫慾之惡，嚴重違反繼父之責任，對事主及其母之傷害難以想像，令人憤慨。案發時事主年僅10至13歲，根本不知怎樣應付，法官指事主與母親持單程證來港後，被告於生活上及經濟上影響兩人。

法官指陪審團裁定兩項強姦罪成，有關控罪為事主於2019年3月初首次向社工提出之指控，陪審團接納有關證供。其他指控則於同年7月，事主第2次與社工會面時提出，惟事主未能說出部分細節，因此陪審團對此有保留是可以理解的，法官則指可就庭上證供作判刑。

法官指事主於多年間多次被侵犯，前後歷時3年多，事主當時10至13歲，受之委屈難以想像，對其身心長遠受影響，法庭須作嚴懲。法官指案發時沒有採取避孕措施，屬加刑因素，就兩罪共判入獄12年。

控方早前於開案陳詞指，女童與母親未取得單程證前，繼父到內地探訪期間涉非禮及強姦繼女。及後母女移居香港，一家三口同住期間，繼父涉要求女童口及強姦繼。女童最後一次於內地被非禮後告知母親而揭發事件，被告警誡表示是無中生有，並指「我無做過，我都想搞清楚件事」。

被告出庭自辯則否認指控，並指曾揭發女童母親出軌，質疑女童受其母教唆而作出指控。

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記者：林育慧