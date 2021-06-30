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【長者2元乘車】明年2月27日起60歲以上長者可享2元乘車優惠　需申請個人八達通「樂悠咭」

社會 14:03 2021/06/30

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明年2月27日起，60歲以上長者可享2元乘車優惠。（馮漢柱攝）

政府早前宣布將會放寬2元乘車優惠門檻至60歲，60至64歲長者需要申請特定的個人八達通卡才能受惠。勞工及福利局局長羅致光今日（30日）公布落實改善和防止濫用措施的安排，當中長者專用個人八達通「樂悠咭」將於2021年8月2日起，分階段供1957年至1961年出生，或於4月1日前年滿60歲的長者接受申請，持卡長者可於2022年2月27日起享有2元乘車優惠。另外，如紅色小巴、街渡和電車營辦商願意遵守運輸署規定，均可加入二元優惠計劃。

60歲以上長者如想享有2元乘車優惠，需先申請長者專用個人八達通「樂悠咭」。（陳子謙攝）

60至64歲長者如想在明年2月27日起享有2元乘車優惠，需於8月2日起分階段申請長者專用個人八達通「樂悠咭」，「樂悠咭」上會印有持卡人個人照片和中英文姓名。羅致光料由2月27日起，將有60萬名60至64歲長者可以受惠。

60歲至64歲長者分階段申請「樂悠咭」安排：

申請日期 申請人的出生年份
2021年8月2日至31日 1957年
2021年9月1日至20日 1958年
2021年10月1日至31日 1959年
2021年11月1日至30日 1960年
2021年12月1日至31日 1961年
2022年1月1日起 將於3個月內滿60歲人士

至於現時正享用二元優惠計劃的65歲或以上長者，則暫時無需更換八達通，政府將於明年第一季公布有關人士申請「樂悠咭」的安排。而現持有有效「殘疾人士身份」個人八達通卡的合資格殘疾人士，則無需申請「樂悠咭」。

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記者：陳子謙、陳梓蔚

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