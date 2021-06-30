【曱甴救星】怕曱甴媽媽買噁心玩具訓練孩子　1歲女兒愛蟑螂視小強為玩伴

▲ 台星蔡佩伶買噁心玩具訓練女兒不怕曱甴。

不少人看見曱甴都怕，有台女星同樣驚曱甴，她有次見女兒抓起曱甴來玩，忽發奇想開始訓練1歲女兒跟蟑螂玩具玩，希望女兒長大幫手打蟑螂。2年之後，媽媽分享另類育兒的實驗成果，現時3歲的女兒非常喜歡跟「噁心」玩具玩耍。

台灣女星佩佩（蔡佩伶）育有一女兒「咪咪獎」，她開設婚紗店，研習兒童教育多年，擁有心理諮詢師、兒童全腦開發老師的身分。日前，她分享一段影片，展示現時3歲女兒最愛的玩具竟然是蟑螂玩具。

▲ 台灣女星佩佩（蔡佩伶）育有一女兒「咪咪獎」。（facebook圖片）

驚曱甴感覺人生好淒慘

綜合台灣媒體報道，佩佩從小很怕曱甴，如果房間有曱甴或曱甴翅膀拍動聲音，她整夜不敢睡，又如門口有曱甴就不能出門，而廚房曾出現過曱甴，她可以一個月不敢進去，加上哥哥、姊姊都怕，三姊弟一看見曱甴都會大叫，要爸媽打死曱甴救他們，佩佩因為極度驚曱甴而感覺人生好淒慘，生活很不方便。

為母則強，成為媽媽的佩佩有次發現有一隻曱甴爬到女兒的嬰兒床上，女兒抓起來玩，佩佩嚇到立即打走那隻曱甴。其實女兒沒被曱甴嚇到，反而是被媽媽的反應嚇哭。媽媽反思，其實不是人人都怕曱甴，想到不如開始育兒實驗，訓練女兒不怕曱甴的能力，甚至長大可以幫媽媽驅趕曱甴。

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訓練女兒不怕曱甴

媽媽索性從女兒嬰兒時期就開始讓她玩曱甴的玩具，購入不同造型噁心的玩具，除了曱甴之外，有也有蜘蛛、蜥蝪等不少人害怕的玩具，讓女兒接受這些生物。

▲ 女兒從小玩曱甴玩具。（facebook圖片）

事隔2年，佩佩發布一段有關「媽媽從女兒的嬰兒時期開始訓練不怕曱甴，結果出爐了」影片，女兒很喜歡曱甴玩具，晚上睡覺要抱著睡。在影片中見3歲女兒非常期待打開一包曱甴玩具，更挑一隻來親親，用娃娃聲說它很可愛、稱它作寶貝，展示真心喜歡這些另類玩具。還有，她跟曱甴玩具一起玩煮飯仔，餵它吃食物。

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媽媽在字幕上表達了心情，指自己無法跟女兒一樣愛上曱甴，仍未克服恐懼對小強的恐懼。有專家指出讓孩子多體驗、接觸各種不同的生物，可以啟發欣賞生態美，以及懂得尊重生命。

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責任編輯：王明芳